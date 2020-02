Viața în carantină. Cum trăiesc oamenii dintr-un orășel de lângă MILANO, din cauza coronavirusului

Sunt îngrijorat mai ales pentru bătrâni. Eu locuiesc în casă cu doi bătrâni, pe lângă soție și fiică, deoarece am cumpărat recent o casă, dar nu ne-am mutat încă. Bunicii mei au 90 de ani și cunoaștem că riscurile, mai ales pentru ei, sunt mari. Coronavirusul nu pare să afecteze copiii, dincolo de o febră ușoară.

Să sperăm că totul va fi bine. Am prieteni care au luat virusul zilele acestea, dar care s-au vindecat deja. Mi-au spus că este doar o febră mare care trece după câteva zile. Mi-au zis să nu îmi fac griji.

Marzio Toniolo, un profesor de 35 de ani din Italia, a făcut un reportaj despre viața într-una dintre localitățile aflate în carantină din cauza coronavirusului. Bărbatul a ieșit din casă, în ciuda indicațiilor autorităților, și a filmat cum toată activitatea în orășelul aflat la 70 de kilometri de Milano s-a oprit în loc. Străzile sunt pustii și totul este închis, de la magazine la biserici. Marzio Toniolo: Numele meu este Marzio Toniolo, sunt profesor la o școală și locuiesc în San Fiorano, unul dintre orașele considerate a fi parte a „zonei roșii“ din cauza coronavirusului. Până acum, am primit ceva indicații, de fapt niște ordine. Nu mai avem voie să părăsim orașul deoarece sunt, din fericire, filtre ale poliției. Acestea sunt străzile din San Fiorano. Acum încerc să ajung cu bicicleta la graniță. Suntem în San Fiorano, iar aceștia sunt prieteni - ne cunoaștem - de la protecția civilă, care pun niște afișe cu cele mai recente indicații. Aceasta este situația în orașul meu în prezent. Putem să ieșim la plimbare, putem să ieșim cu câinii, putem să ieșim la alergat, putem să mergem cu bicicleta, dar autoritățile au sugerat să evităm contactul cu alți oameni. Știm că s-ar putea să fim deja infectați și că s-ar putea să fi luat deja coronavirusul. Așteptăm să treacă timpul și trăim de pe o zi pe alta. Dacă apar simptomele, știm ce avem de făcut.

Văduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat în judecată pe propietarul elicopterului care s-a prăbușit luna trecută în California și la bordul căruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa în vârstă de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian. Procesul, care...

Soarele, Marte si Nodurile Lunare se reunesc in cel mai armonios dans astazi. Iar Marte, planeta energiei si actiunii, aflat in Capricorn dupa 2 ani, acolo unde se simte foarte bine, se intalneste cu Nodul Sud, deci este timpul sa actionam pe ceva demult amanat. Karma este o scorpie, se spune,...

Actualitate 25 Februarie 2020, ora: 07:31

O persoana a murit, iar masina pe care o conducea a ajuns un bot de fiare dupa ce s-a ciocnit violent cu un alt autoturism, la Bacioi. Potrivit politiei, totul s-a intamplat, in aceasta seara, in jurul orei 20:00 la intrare in satul Bacioi, Ialoveni.