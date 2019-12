VIDEO// Atac armat în Jersey City. Presă: Cel puțin șase oameni au murit, inclusiv doi atacatori

Cel puţin patru persoane au fost ucise în incidentul armat produs marţi după-amiază în Jersey City, în statul american New Jersey, afirmă surse citate de postul NBC New York, confirmând şi moartea a doi suspecţi. Ar fi vorba despre traficanți de droguri care au deschis focul într-un magazin.

Autorităţile au anunţat că s-au înregistrat morţi în urma atacului, fără a oferi cifre.

„Sunt mai multe persoane moarte”, a declarat Steven Fulop, primarul din Jersey City, potrivit Mediafax.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl