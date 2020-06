VIDEO / Aventura unor români care au furat două maimuțe scumpe dintr-un parc zoo din Madrid. Ce s-a întâmplat în final

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Horoscop 4 Iunie 2020, ora: 07:30

Luna calatoreste din Scorpion in Sagetator, iar in curand va intra in eclipsa. Un portal se deschide… Vei vedea viata dintr-o alta perspectiva. Vei vedea imaginea de ansamblu. Pluto, Jupiter si Saturn sar in ajutor ca tranzitia sa fie mai usoara. Profita de toate oportunitatile aparute!