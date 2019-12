VIDEO// CINE E ALLA PILIPEȚCAIA, AUTOAREA VESTITEI URĂRI „FERICIUN CRECIT”

Alla Pilipetcaia, deputata PSRM in consiliul raional Soroca, s-a facut remarcata ieri prin mesajul amuzant dedicat locuitorilor orasului Soroca la Iarmarocul de Craciun. Momentul a devenit viral pe Internet, adunand zeci de mii de comentarii, like-uri si distribuiri pe retelele de socializare.



Consilierei i-au fost necesare doua cuvinte pentru a se face cunoscuta atat in tara, cat si peste hotarele ei. Urarea „de milioane” am auzit-o, insa sa vedem cine este ea si ce cifre are in conturi deputata.



Alla Pilipetcaia este fiica vitrega a primarului de Soroca, Lilia Pilipetcaia. Conform „Ziarul Nostru” de la Soroca, ea s-a nascut in orasul Soroca. A absolvit Universitatea Agrara din Kirovograd, Ucraina, specialitatea inginer-tehnolog. Se ocupa cu antreprenoriatul in sfera comertului din anul 2000. Peste 5 ani a inceput a lucra la intreprinderea de producere a mezelurilor „Debut-Sor”, fondata de tatal sau. In 2013 a devenit director general al intreprinderii.

Tot in aceeasi sursa se mentioneaza ca deputa PSRM este casatorita cu Veaceslav Rusnac, seful Inspectoratului de Politie din Soroca. Ei au impreuna doi copii. Fiul Filip, activeaza programator in Chisinau, iar fiica pe nume Polina invata la liceul „Constantin Stere”. Printre hobby-urile ei se enumera, sportul si lucrarile agricole. Ii place sa se ocupe cu cresterea pasarilor exotice.

Din datele oferite de site-ul anticoruptie.md aflam ca in prezent, Alla Pilipetcaia este directoare a SRL „Debut-Sor”, companie specializata in vanzarea produselor din carne, care a obtinut mai multe contracte pe bani publici. In ultimii ani a facut agitatie activa pentru socialisti si a varsat in visteria formatiunii din care face parte donatii mai mult decat generoase.

Alla Pilipetcaia si-a inceput activitatea profesionala in 1999, in calitate de director al SRL „Dioscorida”, iar in perioada 2004-2009 a ajuns manager in cadrul aceluiasi SRL. Din 2009 a fost manager de vanzari si director adjunct in cadrul companiei „Debut-Sor” SRL, intreprindere producatoare de carne si mezeluri, fondata de tatal sau. Din 2013, Pilipetcaia preia conducerea afacerii de familie. In ultimii trei ani, inclusiv de cand este consilier orasenesc in primaria Soroca, firma sa a castigat cel putin zece licitatii in valoare totala de peste 800.000 de lei.

Pilipetcaia este descrisa de presa din raionul Soroca drept una dintre femeile antreprenoare bine cunoscute in raion, pentru ambitia cu care s-a implicat in afacerea familiei (mezeluri si produse din carne), pentru calitatile de lider si cele personale si pentru rezultatele inregistrate impreuna cu echipa pe care o conduce. A „debutat” in afaceri ca „ajutoarea tatalui”, Filip Pilipetchi, unul dintre fondatorii afacerii cu mezeluri si produse din carne in orasul Soroca. Ulterior, tanara a ajuns sa conduca intreprinderea, dezvoltand-o cu succes.

Alla Pilipetcaia a aderat la PSRM in noiembrie 2015, iar din martie 2016 este presedinta a Organizatiei Teritoriale ale PSRM a raionului Soroca. Candidatura ei a fost lansata in campanie in luna septembrie 2018 la Soroca, in cadrul unui miting festiv al socialistilor, cu mult timp inainte de lansarea oficiala a campaniei electorale pentru parlamentarele din 24 februarie 2019. Organizatia Promo-Lex, care monitorizeaza scrutinul electoral, a mentionat aceste actiuni ale PSRM drept abuz si incalcare a legislatiei electorale.

Anterior, intr-un interviu acordat in 2015 pentru observatorul.md, Pilipetcaia spunea ca o admira pe Maia Sandu, „pentru calmul, echilibrul, tactul cu care actioneaza”. „Este consecventa in ceea ce face. Oameni ca Maia Sandu sunt fata tarii noastre”, afirma actuala candidata PSRM.

In ultimii ani, Alla Pilipetcaia si-a manifestat generozitatea fata de Partidul Socialistilor prin donatii frecvente de zeci de mii de lei.