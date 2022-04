VIDEO/ „Cât v-am așteptat!” Soldați ucraineni, primiți cu lacrimi și mâncare de oamenii dintr-un sat eliberat de ruși

Anunțul Rusiei a venit după ce în ultimele săptămâni Ucraina a început să lanseze mai multe contraatacuri atât în regiunea Cernihiv, aflată în nordul țării, precum și în jurul capitalei Kiev.

Armata ucraineană a anunțat încă de pe 23 martie că rușii au fost scoși de tot din orașul Cernihiv. Însă rușii s-au regrupat și au trecut la încercuirea orașului, autoritățile locale anunțând pe 26 martie că evacuarea civililor este imposibilă din cauza trupelor rusești din jurul orașului. Cernihiv a rămas fără apă potabilă pe 24 martie, autoritățile anunțând că aceasta va fi raționalizată. Acest oraș a fost atacat cu tiruri de rachete și artilerie precum și de forțele terestre ale armatei ruse încă din prima zi a războiului declanșat de președintele Vladimir Putin pe 24 februarie, după ce decizia de atacare a Ucrainei a fost luată cu cel puțin 3 zile mai devreme.



Villagers in Nova Basan, east of Kyiv, welcome their boys back as the Ukrainian Army continues pushing forward to retake territory that had been under Russian control for weeks.

