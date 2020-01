VIDEO/ Condiţii mizere la secția de Pediatrie Soroca. Administrația spitalului – “Este o situație temporară”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

S-au împlinit, în luna mai 2013, 1900 de ani de când a fost inaugurată la Roma, în Forul lui Traian, Columna dedicată împăratului – construcţie realizată după războaiele daco-romane. Despre For, ale cărui lucrări s-au încheiat în anul...

De la lansarea iPhone SE, Apple a neglijat piața terminalelor un pic mai accesibile, dar se pare că va remedia situația în prima jumătate a acestui an cu iPhone 9.

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza insasi existenta. Amintiti-va din nou de Marele nostru Stefan.

Rugăm părinții să ne înțeleagă că este o situație temporară și nu am avut altă posibilitate. Noi nu putem să investim în acest edificiu temporar, și am decis că mai bine ei să fie totuși în Soroca decât să mutăm secția la Florești. O să vedeți că în secția reparată vor fi condiții perfecte”.

Am discutat cu doamna Angela Rusnac, șefa Spitalului Raional Soroca, iar aceasta ne-a asigurat că este doar o situație temporară.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)