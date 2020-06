VIDEO: Îngerul marin este o ființă reală și a fost imortalizată în premieră

Îngerii de mare sunt mici melci de mare care trăiesc în regiuni tropicale și în apropierea cercurilor polare. Aceste creaturi gelatinoase și aproape transparente au apendice sub formă de aripi și un interior strălucitor. În plus, modul în care înoată te duc imediat cu gândul la îngeri. Se hrănesc cu fluturi de mare, supranumiți Limacina Helicina.

Criza 9 Iunie 2020

Oricât ne-am lăudat cu banii. Oricât ne-am număra kilele de whisky single malt. Oricâte șampanii am bea din pantofi cui de femeie. Oricâte masturbări, mecanice sau manuale, am produce. Oricâte cărți am străbate și cu oricâte seriale am face bungee...