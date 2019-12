Vin sărbătorile! Slănină și cârnați puși la uscat, pe balcon

Primarul din Rovinari: ”E bine că are” Primarul orașului Rovinari, Robert Filip, nu este deranjat de decizia luată de proprietarul apartamentului, deși nu este tocmai igienică. „Asta înseamnă că omul este gospodar, e bine că are.

„M-ar interesa etajul! Și dacă cineva are o pisică să o împrumute pentru vreo două ore… întreb pentru un prieten”, „Să vadă lumea că are ce mânca de sărbători”, au scris internauții.

Două fotografii postate pe Facebook în care apar slănină și cârnați puși la uscat pe sârmă în afara balconului în Rovinari, județul Gorj, au devenit virale, arată Hotnews. ”Meanwhile in Rovinari...leagănul civilizației moderne”, scrie internautul care a postat fotografiile cu balconul ”împodobit”. Sărbătorile de iarnă înseamnă, în mod tradițional, cârnați și caltaboși făcuți în casă. Cum la bloc opțiunile de uscare a produselor sunt limitate, un locuitor din Rovinari a decis să-și întindă caltaboșii și cârnații pe sârma din fața balconului, în locul rufelor.

Un panou enorm pe care Stalin este pictat ca un Terminator, împreună cu celebra frază “I’ll be back” (”Mă voi întoarce”) rostită de Arnold Schwarzenegger în filmul Terminator, a apărut într-un oraș din regiunea rusească Nizhny Novgorod, scrie Moscow Times.

Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului.

Actualitate 23 Decembrie 2019, ora: 09:46

O explozie a avut loc in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada Florilor din capitala. Potrivit IGSU, totul a avut loc in jurul orei 06:58. In urma deflagratiei a fost afectata fereastra bucatariei dar si un perete.