Vlad Filat susține că nu are de gând să se implice în viitorul apropiat în politică și are planuri doar legate de viața privată

Vlad Filat sustine ca nu are de gand sa se implice in viitorul apropiat in politica si are planuri doar legate de viata privata. Desi este inca membru al PLDM, el a spus ca nu a decis daca va merge duminica la Consiliul National al partidului. Fost lider al PLDM, el afirma astazi ca nu va mai accepta sa conduca formatiunea daca i se va propune.

Filat spune ca nu doreste sa revina in functia de presedinte al partidului.

Desi este convins ca nu vrea sa revina in politica, fostul premier spune ca va continua sa comunice cu anumiti politicieni, insa nu a dat nume. Totodata, Vlad Filat a declarat ca ar fi fost atentionat de mai multi prieteni de-ai sai, fara sa precizeze cine, sa paraseasca tara.

Vlad Filat a evitat sa raspunda daca s-a recasatorit sau nu, asa cum au aparut informatii in presa ca acesta ar avea o noua sotie.

