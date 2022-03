Voluntarii străini care vin să lupte în Ucraina vor putea dobândi cetăţenia ucraineană dacă doresc, a declarat prim-adjunctul ministrului de interne Yevhen Yenin, potrivit canalului de Twitter The Kyiv Independent.

20.000 de voluntari străini s-au alăturat forţelor ucrainene pentru a lupta împotriva Rusiei începând cu 6 martie.

⚡️Foreign volunteers will be able to obtain Ukrainian citizenship if they want to, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin said on March 9.

Twenty thousand foreign volunteers have joined Ukrainian forces to fight Russia since March 6.