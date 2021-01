Voronin: Stoianoglo trebuia demis în aceeași zi când a refuzat să vină în Parlament la raport

„Am avut multe așteptări de la activitatea Dlui. Înțeleg că e complicat, e mai mafiotizată, mai tâlhărească și mai coruptă decât Parlamentul și decât alte instituții toate aceste organe - procuratura, judecătoriile, avocații... Aici e mult de rânit cu lopata. dar totuși într-un an se putea de trasat niște priorități”, a accentuat Vladimir Voronin.

„Mai are obraz să facă declarații că el nu va permite să fie presat. Ce presiuni? A fost invitat în Parlament și nu s-a prezentat, ce fel de presiuni”, a menționat Voronin.

„Cât nu ar fi de ticălos și banditesc acest Parlament, dar totuși e organul legislativ. A fost invitat la raport, să spună ce s-a făcut într-un an de zile, dar el nu vine, spunând că nu are ce face în Parlament. Алё, парень!... (Alo, băiete). Tu ai depus jurământ în fața acestui Parlament”, a declarat Voronin în emisiunea „Puterea a patra” de N4.

Ex-președintele Vladimir Voronin, liderul PCRM, îl critică dur pe Alexandr Stoianoglo, Procurorul General, pentru că și-a permis să ignore Parlamentul atunci când a fost chemat în fața deputaților să-și prezinte raportul activității de un an. În aceste condiții, potrivit lui Voronin, Parlamentul, care l-a numit în funcție pe Stoianoglo, trebuia să-l demită în aceeași zi. Voronin acuză organele de procuratură că sunt mai corupte decât Parlamentul.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 13 Ianuarie 2021, ora: 12:28

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...