Vrăjitoarele, cum erau pedepsite în timpul Inchiziției Spaniole

Desigur, în Spania, Inchiziția a răspândit scepticism care, totodată, domină credința tuturor maselor. În urma diferitelor studii și cercetări, rolul Inchiziției spaniole a fost acela de conducător în procesul de judecare a vrăjitoarelor. Se remarcă, de asemenea, faptul că, pe teritoriul spaniol, Inchiziția a reușit să tempereze sârguința numeroșilor judecători, întrebuințându-și, concomitent, abilitatea către apărarea numărului imens de vrăjitoare care se aflau sub acuzație și nu către condamnarea acestora.

Vrăjitoarele în timpul Inciziției spaniole. La un momnt dat, pedepsele au căpătat o anumită ascuțire, deoarece credințele vrăjitorești au generat tendințe abstruse în chestiunile religioase. De exemplu, o văduvă este torturată și biciuită în văzul tuturor și la exil, întrucât a presupus că Sfântul Duh, care s-a preschimbat în porumbel, i-a mărturisit faptul că are capacitatea de a lecui pe baza ierburilor.

