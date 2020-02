Vrei o relație perfectă? Iată cele mai tari combinații de zodii

Femeia Capricorn – Barbatul Balanta Femeia Capricorn se entuziasmeaza foarte repede, iar barbatul Balanta echilibreaza rapid situatia. In plus, femeia Capricorn il va incuraja pe barbatul Balanta, iar relatia lor va fi una foarte prospera.

Care este cea mai potrivita pereche pentru tine? Astrologii au realizat cele mai tari combinatii de zodii. Afla tie ce ti se potriveste! Femeie Berbec – Barbat Rac Femeile Berbec sunt intreprinzatoare, lucreaza din greu si deseori uita sa mai aiba grija si de ele. Barbatul Rac este foarte saritor si o va ajuta ori de cate ori are nevoie. O va sustine in tot ce face. Femeie Taur – Barbat Fecioara Femeile Taur isi doresc un barbat care sa raspunda “prezent” la fiecare solicitare a lor. Barbatul Fecioara este cel mai fericit sa o ajute, astfel incat femeia sa se simta regina. Indiferent de cererile ei, el va fi dispus sa o indeplineasca.

Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral: Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In...