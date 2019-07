Vremea: un nou val de caniculă lovește Europa. Temperaturi de peste 40 de grade

1989 este consemnat ca anul schimbării în Europa de Est, un an dramatic cu superlative pe măsură: cea mai liniştită revoluţie în Ungaria şi cea mai sângeroasă în România. A fost anul unor proteste de amploare, al deschiderii graniţelor către Occident, al...

Am primit la redacție acest text și am decis să-l publicăm integral, scrie pagina de facebook curaj.tv

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr. Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a...

Există vreun an potrivit pentru căsătorie? Din punct de vedere astrologic se pare că da. Iată la ce vârstă e bine să te căsătorești în funcție de zodie!

Vremea. Cod roșu de caniculă Temperaturi istorice pentru Belgia. Autoritățile de aici au declarat cod roșu de caniculă, avertizare ce nua mai fost emisă până în prezent. Și în Spania există probleme alarmante în ceea ce privește canicula. Regiunea Zaragoza, din Spania, se află sub cod roșu de temperaturi ridicate. Aici în iunie au avut loc incendii din cauza temperaturilor.

Valurile de căldură vor fi tot mai dese, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale. Claire Nullis, ourtătorul de cuvânt al organizației, a declarat pe BBC: „Așa cum am văzut în iunie, acestea se produc din ce în ce mai des, încep mai devreme și devin mai intense”, a spus aceasta. „Aceasta nu este o problemă care să dispară prea curând”.

Vremea în Paris. Mediafax menționează faptul că cea mai mare parte a Franței se află sub cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile din capitala Paris ar urma să depășească joi recordul din 1947, de 40,4 grade Celsius.

