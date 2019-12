Warner Bros. a anunțat data lansării pentru filmul „The Matrix 4”

Warner Bros. a anunţat că cel de-al patrulea film din seria cinematografică "The Matrix" şi lungmetrajul "The Flash" vor fi lansate pe marile ecrane în 2021 respectiv 2022 şi a retras filmul "Akira" din calendarul său oficial de lansări, informează revista americană Variety.



Potrivit studioului hollywoodian, al patrulea film din seria "The Matrix", intitulat provizoriu "The Matrix 4", va fi lansat în America de Nord în data de 21 mai 2021, în timp ce pelicula "The Flash" va avea premiera pe 1 iulie 2022.



Rolul principal din "The Flash" va fi jucat de Ezra Miller, care a debutat în rolul personajului omonim în filmul "Batman vs. Superman", regizat de Zack Snyder, pe care l-a interpretat ulterior şi în peliculele "Suicide Squad" şi "Justice League". Filmul "The Flash" va fi regizat de Andy Muschietti, regizorul peliculelor din seria "It", scrie Agerpres.



Actorii principali din trilogia "The Matrix", Keanu Reeves şi Carrie-Anne Moss, vor reveni în "The Matrix 4", alături de creatorul francizei, Lana Wachowski. Pe afişul acestui film mai apar Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick şi Neil Patrick Harris.



Acest sequel al trilogiei originale "The Matrix" va avea premiera în acelaşi weekend cu "John Wick: Chapter 4", produs de studioul Lionsgate. Ambele filme îl au pe afiş pe Keanu Reeves.

"The Matrix 4" a preluat astfel data de lansare rămasă liberă după ce Warner Bros. a decis să retragă filmul "Akira" din calendarul lansărilor sale viitoare. Decizia a fost luată în pofida faptului că filmului "Akira" - o peliculă ce ar fi trebuit să fie produsă de Leonardo DiCaprio - îi fusese deja alocat un credit fiscal de 18,5 milioane de dolari cu condiţia să fie filmat în California. Pentru a beneficia de acea facilitate fiscală, filmările ar fi trebuit să înceapă într-un interval de cel mult 180 de zile după publicarea anunţului. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar oferta de credit a expirat în octombrie 2019.



Lungmetrajul "Akira", bazat pe o serie manga scrisă şi ilustrată de Katsuhiro Otomo, are o acţiune plasată într-un univers post-apocaliptic din 2060, în oraşul Tokyo. Pelicula ar fi trebuit să fie regizată de Taika Waititi, care s-a retras însă din acest proiect în luna iulie pentru a regiza o continuare a filmului "Thor: Ragnarok".