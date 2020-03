Zodii protejate de Univers în 2020

Deși nicio planetă din cele trei menționate mai sus nu se află în Pești, aceștia sunt protejați în 2020 pentru că sunt tranzitați de Neptun, planeta lor guvernatoare. Pe parcursul acestui an, Neptun se va afla în Pești și le va da acestora acces la resursele sale profunde, la energiile subtile și vindecătoare ale subconștientului. Peștii vor fi protejați mai ales din punctul de vedere al sănătății și vor reuși să treacă peste orice problemă medicală ar avea. De asemenea, vor avea parte de resurse financiare importante, dar le vor cheltui destul de repede. Deși sunt cam risipitori, Peștii se vor bucura în acest an de cele mai frumoase excursii, de confort și de bună-dispoziție.

Cu trei planete tranzitând prin casa sa, Capricornul este răsfățatul și protejatul acestui an și orice probleme ar apărea în calea sa vor fi învinse cu ajutorul planetelor Jupiter, Saturn și Pluto. Jupiter îi aduce Capricornului norocul de a întâlni oameni extraordinari, care îi vor oferi un sprijin necondiționat și îl vor ajuta să-și dezvolte abilități cu totul speciale, precum empatia, compasiunea și tăria sufletească. Saturn, planeta care guvernează Capricornul, îl va susține în proiectele sale, oferindu-i cel mai important dar: timp pentru a-și atinge toate țelurile. Pluto, protectorul bogățiilor subterane, îl va înzestra pe Capricorn cu o stabilitate financiară mai mare decât în oricare alți ani. În plus, în decembrie 2020 va avea loc un eveniment spectaculos, conjuncția dintre Saturn și Jupiter în Capricorn, moment al unei realizări importante pe planul relațiilor și al evoluției spirituale.

Deși a fost părăsit de curând de planeta care îl guvernează, mărețul Jupiter, Săgetătorul resimte încă efectele acestuia și în 2020, bucurându-se de un an în care își va valorifica talentele și va reuși să pună în practică un proiect important de viață. Este adevărat că și felul său jovial și deschis îl ajută să treacă mai ușor peste anumite probleme pe care le va avea în primele luni ale anului, dar ulterior, când influența lui Jupiter, aflat în semnul vecin, Capricornul, se va stabiliza, Săgetătorul va avea parte de multe lucruri bune, printre care un post mai bine plătit și o nouă dragoste care va apărea în calea sa.

În 2020, Uranus se se va afla în zodia Taurului, de aceea acest semn va fi susținut în toate proiectele sale, fie că este vorba de profesie, bani sau familie. Marea calitate pe care o va stimula Uranus este creativitatea Taurului și capacitatea sa de a găsi soluții, pentru a ieși din anumite stări de criză ce vor apărea de-a lungul anului. Dacă va iniția afaceri în acest an, va face anumite investiții sau va începe o activitate profesională nouă, Taurul va avea multe reușite și își va putea împlini un vis mai vechi legat de evoluția sa în carieră. Anul acesta, nativii singuri din Taur își vor găsi, în sfârșit, sufletul pereche și se vor elibera de suferințele și obsesiile trecutului.

Cele mai puternice planete, Jupiter, Uranus și Saturn, se vor afla în acest an în poziții benefice, creând un scut de siguranță în jurul anumitor semne zodiacale. Jupiter este considerat adesea un fel de „înger păzitor”, care, din punct de vedere astrologic, împiedică energiile cosmice negative să atingă zodiile pe care le protejează. Fiind numit după părintele zeilor, Jupiter este Regele, iar cei care se bucură de favorurile sale primesc noroc, capacitatea de a reuni intuiția cu logica, abilitatea de a elimina influențele toxice din viața lor. Saturn este considerat adesea o planetă cu influențe sumbre, dar are protejații săi, cărora le dă puterea de a privi în inima realității, de a-și fixa obiective ce pot fi atinse și de a scăpa, din când în când, de capcana timpului, prin puterea și claritatea minții. Totul este simplu și bine definit în lumea lui Saturn, capacitatea de conștientizare este maximă, iar relațiile nu sunt întunecate de umbre.

