1 Aprilie, Ziua Păcălelilor. De unde vine Ziua Farselor

În unele ţări din sudul Statelor Unite se sărbătoreşte "The Week of Foolery" (Săptămâna farselor), care începe cu şapte zile înainte de ziua propriu-zisă a păcălelilor.

În Spania, sărbătoarea "peştele lui aprilie" ("pescado de abril") a fost preluat pe filieră franceză, spaniolii având şi propria lor zi a păcălelilor, pe 28 decembrie. Pe 28 decembrie, spaniolii marchează "Dia de los Santos Inocentes" ("Day of the Holy Innocents"/ "Masacrul Inoceţilor"), fuga în Egipt şi salvarea pruncului Iisus, considerându-se că Maria şi Iosif l-au salvat pe acesta printr-un "şiretlic".

În Polonia, ziua de 1 aprilie este una în care oamenii fac glume şi farse, iar "activităţile serioase" sunt de evitat. În Danemarca, 1 mai este cunoscută ca "Maj-kat" ("May-cat" şi ca o zi a glumelor). O semnificaţie similară are ziua de 1 mai şi în Suedia. Însă atât danezii, cât şi suedezii obişnuiesc să sărbătorească şi April Fools' Day ("aprilsnar"), în timp ce Ziua Păcălelilor de 1 mai este mult mai puţin celebrată de aceştia.

Sărbătoarea "poisson d'avril" este încă marcată şi în Canada, dar şi în Portugalia şi Spania. Din zonele francofone, această sărbătoare s-a extins şi în zonele olandeze şi flamande, sub denumirea "aprilvis".

Pe de altă parte, cea mai veche referire la Ziua Păcălelilor pare a fi, potrivit Museum of Hoaxes, un fragment dintr-un poem flamand din 1539, în care un bărbat şi-ar fi păcălit servitorul chiar într-o zi de 1 aprilie.

Precursori ai April Fools' Day - Ziua Păcălelilor în variantă autohtonă - ar putea fi Festivalul Hilaria (un festival roman), care se desfăşura pe 25 martie, şi Medieval Feast of Fools, care se desfăşura pe 28 decembrie, o zi care încă este marcată în unele ţări de limbă spaniolă.

O altă explicație este legată de un alt sfânt cu simțul umorului, Sfântul Fesbuchie, care locuia în apropierea unui iaz în care scufundase câțiva bușteni și pe care mergea la începutul lunii aprilie dându-le impresia pelerinilor că poate merge pe apă, asemenea lui Isus. În fine, o altă explicație arată că în anul 1564 regele Carol al IX-lea al Franței ar fi mutat serbarea Anului Nou de pe data de 1 aprilie pe data de 1 ianuarie. Întrucât la vechiul An Nou (1 aprilie) se obișnuia să se împartă cadouri, s-a continuat împărțirea de cadouri și după anul 1564, dar sub forma unor farse și glume nevinovate.

