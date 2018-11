1 DECEMBRIE /// Concert extraordinar de Ziua Națională la Sala cu Orgă

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

Petru Iuga a început studiul contrabasului în România, unul dintre profesorii săi fiind Ioan Cheptea. La vârsta de 18 ani, la recomandarea lui Sir Yehudi Menuhin, s-a hotărât să-şi înceapă studiile la Menuhin Music Academy International de la Gstaad (Elveția). Mai târziu şi-a continuat studiile la Universitatea de Arte din Berna și la Conservatorul Naţional Superior de Muzică din Paris. Petru Iuga a fost membru al Ansamblului Orchestral din Paris, solo contrabasist la Orchestra de Cameră din München, a colaborat ca prim contrabasist cu London Symphony Orchestra. A câștigat numeroase concursuri internaționale printre care premiul întâi la fiecare dintre competițiile internaționale Double Bass în Markneukirchen, Germania (1999) și în Capbreton, Franța (2001). Foști studenți de-ai profesorului Iuga au poziții în orchestre simfonice din Germania și Franţa. În martie 2008 s-a lansat, sub marca Denon, CD-ul care conţine înregistrarea Cvintetului Păstrăvul de Franz Schubert cu Cvartetul Carmina și Petru Iuga. În prezent, Petru Iuga este profesor la Conservatorul de Stat de Muzică și Artă din Mannheim.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, organizează tradiţionalul concert de muzică clasică cu prilejul Zilei Naţionale. Evenimentul va avea loc pe data de 28 noiembrie, ora 18.00, la Sala cu Orgă şi va fi susţinut de Orchestra Naţională de Cameră a Sălii cu Orgă sub bagheta maestrului Cristian Florea, cu participarea extraordinară a contrabasistului Petru Iuga.

