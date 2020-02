1 februarie 1958: Cumplita moarte a fraților Șușman. Au ars, dar nu s-au predat!

Prin moartea lui Avisalon și Teodor jr., grupul „Șușman” a încetat să existe, însă alte zeci de persoane au fost arestate și condamnate sub acuzația de a-i fi susținut pe partizani.

Pactul Ecologic European (Green Deal) ce are obiectiv ca în 2050 Europa să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Asta înseamnă un program de reducere masivă a poluării, transportul rutier de marfă fiind unul din cei mai mari poluatori. Este o bună oportunitate...

Actualitate 1 Februarie 2020, ora: 08:04

Luna este in Taur si este vreme de actiune. Avem o noua luna calendaristica deci e timpul pentru o noua abordare. E vremea deciziilor ! A sosit momentul sa fim sinceri cu promisiunile facute si sa facem pasii necesari pentru a ne consolida terenul. Decizii, decizii… Luna in Taur are...