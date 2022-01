10 alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor. Ce trebuie să mănânci ca să ai un zâmbet frumos

Probabil că ați auzit zicala „ești ceea ce mănânci”. Ei bine, acest lucru este valabil mai ales pentru dinții și gingiile dumneavoastră. Diferența dintre un zâmbet sănătos și vizitele frecvente la dentist poate fi făcută de dietă. Chiar și cu o rutină bună de igienă orală (periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare o dată pe zi), poate fi greu să vă păstrați dinții sănătoși pe termen lung.

Cele 10 alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor cuprind o varietate de alimente bogate în nutrienți, din toate grupele de alimente. Pentru a favoriza sănătatea dinților și a gingiilor trebuie să mențineți o dietă echilibrată de fructe, legume, alimente proteice, alimente bogate în calciu și cereale integrale.



Cele mai bune alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor



Brânză, lapte și iaurt



Frunze verzi (spanac, salată, varză)



Mere și pere



Unele dintre cele mai bune alimente pentru dinți sănătoși sunt fructele și legumele proaspete, datorită valorii lor nutritive ridicate și a beneficiilor suplimentare de curățare a dinților. Apoi, există alimente bogate în calciu, cum ar fi laptele cu conținut scăzut de grăsime sau fără grăsime, iaurtul și brânza, băuturile din soia fortificate, tofu, somonul în conservă, migdalele și legumele cu frunze verzi închise care ajută la promovarea unor dinți și oase puternice. Mestecatul alimentelor crocante pune în mișcare saliva, care, împreună cu apa, ajută la spălarea bacteriilor care cauzează placa bacteriană și a particulelor alimentare. Așadar, iată cele mai bune alimente pentru dinți și gingii perfect sănătoase:Cașcavalul este unul dintre cele mai bune alimente pentru dinți sănătoși din mai multe motive. În primul rând, este sărac în zahăr și bogat în calciu. Conține cazeină, care este o proteină deosebit de utilă pentru fortificarea smalțului dentar. Brânza este bogată în calciu, care este important pentru menținerea densității osoase. Brânza are, de asemenea, un conținut ridicat de fosfați, care ajută la echilibrarea nivelului pH-ului din gură, ceea ce ajută la conservarea smalțului dentar. Un alt motiv excelent pentru care brânza este un prieten al dinților noștri este faptul că mestecarea ei crește producția de salivă, care ajută la spălarea bacteriilor din gură. În afară de apa fluorizată, laptele este cea mai bună băutură când vine vorba de dinții tăi. Este bogat în calciu și alte elemente importante. Laptele, ca și brânza, scade, de asemenea, nivelul de acid din gură, ceea ce ajută la combaterea cariilor dentare. Iaurtul este plin de calciu și probiotice care te protejează împotriva cariilor, a bolilor gingivale și chiar a respirației urât mirositoare.Super sănătoase, legumele cu frunze verzi sunt bogate în calciu, acid folic și o mulțime de vitamine și minerale importante pe care dinții și gingiile le adoră. Verdețurile proaspete crocante din salate și sandvișuri ajută, de asemenea, la curățarea dinților. Așadar, data viitoare când mergi la piața, nu uita de cele 10 alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor.Un măr pe zi ține dentistul la distanță? Poate că nu, dar cu siguranță va ajuta. Mâncatul merelor sau al altor fructe dure și fibroase poate ajuta la curățarea dinților și crește salivația, care poate neutraliza acizii citric și malic rămași în gură. Și în timp ce sucul de mere zaharat poate contribui la apariția cariilor dentare, merele proaspete sunt mai puțin susceptibile de a cauza probleme.

Acest lucru se datorează faptului că mestecarea texturii fibroase a merelor vă stimulează gingiile, reducând și mai mult bacteriile care cauzează carii și crescând fluxul de salivă. Spre deosebire de multe fructe acide, perele crude sunt bune pentru a neutraliza acizii din gură care cauzează cariile.



Nuci



Carnea și peștele gras



Nucile sunt pline de beneficii pentru sănătatea dinților tăi. Ele sunt pline de substanțe importante, cum ar fi calciul și fosforul. Deosebit de benefice sunt migdalele, nucile de Brazilia și caju, care ajută la combaterea bacteriilor care duc la apariția cariilor dentare. De exemplu, alunele sunt o sursă excelentă de calciu și vitamina D, iar migdalele oferă cantități bune de calciu, care este benefic pentru dinți și gingii. Nucile caju sunt cunoscute pentru că stimulează saliva, iar nucile conțin de toate, de la fibre, acid folic, fier, tiamină, magneziu, fier, niacină, vitamina E, vitamina B6, potasiu și zinc.Majoritatea cărnurilor oferă unele dintre cele mai importante substanțe nutritive menționate mai sus, iar mestecarea cărnii produce salivă. Iar mai multă salivă este bună, deoarece scade aciditatea din gură și spală particulele de alimente care duc la apariția cariilor. Carnea roșie și chiar organele sunt deosebit de benefice.

Peștii grași (precum somonul) sunt plini de fosfor, un mineral important pentru protejarea smalțului dentar.



Ceai și cafea



Broccoli



Kiwi



Cartofii dulci



Usturoi și ceapă



Ați auzit de polifenoli? Polifenolii sunt o categorie de substanțe chimice care apar în mod natural în multe dintre alimentele și băuturile pe care le consumăm, inclusiv în ceaiuri și cafea. Aceștia oferă mai multe beneficii pentru sănătate, inclusiv rolul lor de antioxidanți, care pot combate deteriorarea celulelor, precum și efectele lor asupra reducerii inflamației și ajută la combaterea cancerului. Ceaiurile verzi și negre sunt bogate în polifenoli și oferă o serie de alte beneficii pentru sănătate.Atunci când vorbim de alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor, nu putem ignora broccoli. Poate că nu ești un fan al broccoli, dar gândește-te că această legumă nu numai că este o sursă de vitamina C și K, importante pentru sănătatea oaselor și pentru coagularea corectă a sângelui, dar sunt, de asemenea, curățători naturali pentru dinți.Kiwi, un fruct care are o concentrație foarte mare de vitamina C, este inclus pe lista de alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor. Vitamina C stimulează imunitatea prin creșterea producției de celule sanguine care distrug microorganismele străine. Aceste efecte duc la o rezistență îmbunătățită împotriva infecțiilor din tot corpul, inclusiv a cariilor dentare.Cartofii dulci conțin o doză sănătoasă de vitamina A, care ajută la menținerea membranelor mucoase și a țesutului moale al gingiilor. Vitamina este, de asemenea, vitală în menținerea proteinei cheratină, un agent care promovează formarea smalțului dentar.Cu siguranță usturoiul nu este o soluție pentru o respirație proaspătă, însă este inclus în lista de alimente pentru sănătatea dinților și a gingiilor Alicina care este conținută în usturoi are proprietăți antimicrobiene puternice, care pot ajuta la combaterea cariilor dentare și mai ales a bolii parodontale. Atunci când este consumată crudă, ceapa are proprietăți antibacteriene puternice, în special împotriva unora dintre bacteriile care cauzează cariile și bolile gingivale.