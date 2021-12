Un condiment românesc pe care îl ştim dintotdeauna, usturoiul, cel de care uneori ne ferim inainte de intalnirile la care vrem sa lasam o impresie buna, din pricina mirosului neplacut al respiratiei ce dainuie cateva ore dupa ce il consumam.

Alteori il evitam din pricina sensibilitatii pe care o putem avea la stomac din pricina lui; arsenicul, care se gaseste in cantitati infime in miezul sau, este cel ce poate da arsurile bine cunoscute. Chiar si asa, usturoiul poate fi consumat cu incredere, daca eliminam miezul, caci o mare parte din proprietatile sale curative se mentin.



Stiati ca usturoiul are asa de multe proprietati terapeutice si nutritive incat pe drept cuvant poate fi numit un aliment miraculos?

1. Usturoiul este cel mai puternic antibiotic natural cunoscut sub forma de aliment pur. In prezenta sucului sau, germenii de raceli, gripe si viroze au sanse minime de supravietuire. Combate infectiile, degajeaza sinusurile, bronhiile si plamanii. Un miligram de usturoi are aceeasi putere ca douazeci si cinci de unitati de penicilina.

2. Este eficient impotriva streptococilor care cauzeaza scarlatina, difteria, inflamarea invelisului inimii (febra reumatica). In usturoi s-au gasit multe substante importante. Germaniul nutritiv, cu efect anticancerigen dovedit, face parte dintre ele. De fapt, usturoiul este una dintre cele mai bogate surse de germaniu si seleniu organic (vital in prevenirea bolilor de inima si a multor forme de cancer). Usturoiul contine substanta ajoena care “dilueaza” sangele, astfel prevenind cheagurile potential periculoase. Usturoiul are peste o suta de compusi ai sulfului cunoscuti. Acesti compusi ajuta la reducerea tensiunii si a nivelului de zahar din sange, alunga astmul si bronsita, imbunatatesc circulatia si functiile inimii, previn cancerul si ajuta organismul sa se debaraseze de toxinele periculoase.

3. Consumul de usturoi poate ajuta la prevenirea bolilor arteriale. Testele medicale au aratat ca radacina cu aroma intepatoare are “o actiune protectoare foarte semnificativa” in limitarea efectelor coagularii sangelui cu nivel mare de colesterol.

4. Coboara tensiunea arteriala crescuta. Se spune ca sute de medici au gasit usturoiul ca fiind cel mai sigur si mai de nadejde mod de a combate hipertensiunea. Nimeni nu stie exact din ce cauza. Unii doctori cred ca usturoiul dilata (deschide) arterele, scazand presiunea. Altii citeaza puterea sa de a inlatura infectiile de diverse feluri si, prin urmare, de a reduce tensiunea crescuta. Totusi, e clar ca tensiunea scade.

5. Usturoiul nu vindeca diabetul si nu trebuie folosit fara permisiunea medicului. Dar dovezile arata ca poate fi un mod util de a scadea glicemia si, astfel, de a controla boala.

6. Usturoiul reintinereste ficatul. Principala valoare a usturoiului in tulburarile hepatice consta in puterea sa de a detoxifia prin eliminarea bacteriilor putrefactive din intestine si, astfel, de a ajuta ficatul sa se odihneasca. Este un stimulent dovedit al sucurilor gastrice si ajuta la stimularea si intensificarea fluxului sanguin prin ficat. Daca usturoiul nu e tolerat, cauza e o deficienta a organelor digestive – mai ales a ficatului. Un stomac sau un ficat in stare buna nu se va revolta niciodata impotriva unui element atat de natural si benefic ca usturoiul.

7. Un leac alimentar biblic pentru bolile de stomac. Luat cu regularitate, usturoiul poate vindeca bolile de stomac si intestine, afirma un reputat cercetator si expert in terapia cu usturoi. Se stie ca allicina din usturoi stimuleaza peretii stomacului si ai intestinelor, pentru a secreta enzime digestive. Dar usturoiul luat de persoanele suferinde de asemenea afectiuni trebuie sa fie diluat sau amestecat cu alte mancaruri, precizeaza acelasi expert. Un mod excelent de a atenua efectele usturoiului este acela de a-l gati, sau a-l combina cu ou si lapte. Totusi, usturoiul nici macar nu e nevoie sa fie mancat. Se poate folosi in cataplasme sau bai pentru picioare si maini, spre a calma stomacul. Puterile sale de penetrare sunt atat de mari, incat e absorbit direct prin piele. Folosit in acest mod, are o eficacitate demonstrata de nouazeci si cinci la suta. Din cele mai vechi timpuri si pana in prezent, usturoiul a fost laudat in intreaga lume pentru eliminarea gazelor, a crampelor si a simptomelor de inflamare.



8. Usturoiul este un puternic ajutor in constipatie. Un reputat cercetator si expert in terapia cu usturoi declara ca persoanele care sufera de constipatie isi pot gasi rezolvarea mancand cu regularitate cantitati moderate de usturoi, amestecate cu ceapa, lapte sau iaurt. Allicina din usturoi, afirma el, stimuleazamiscarile peristaltice ale peretilor intestinali, rezultand in mobilitatea scaunului.



9. Un leac alimentar exceptional de eficient in problemele nasului si gatului. Usturoiul e cunoscut de mult timp ca antiseptic miraculos in cazurile care implica infectii la ochi, urechi, nas si gat. Daca se ia un catel de usturoi in gura, la inceputul unei raceli, si e tinut pe partea dintre dinti si obraz, raceala va disparea in cateva ore sau cel mult o zi. Nu va ustura deloc, daca nu il mestecati. Doar razuiti-l cu dintii, din cand in cand, pentru a elibera cate putin suc.

De asemenea, usturoiul are efect curativ asupra bolilor cronice ale organelor respiratorii superioare, absorbind toxinele – ceea ce e valabil si pentru inflamatiile cronice ale amigdalelor, glandelor salivare si glandelor limfatice invecinate, empiemele sinusurilor maxilare, faringitele si laringitele grave si alte boli.

10. Usturoiul ajuta mult in problemele aparatului genital feminin. Bufeuri? Incercati usturoiul. Depresie? Puneti putin usturoi in salata. Iritabilitatea, anxietatea, greturile, migrenele, oboseala sau agitatia, balonarea, umflarea extremitatilor, ametelile, tulburarea vederii, umflarea si sensibilizarea dureroasa a sanilor, crampele, anemia, problemele tiroidiene – toate au fost rezolvate de usturoi sau de substantele pe care le contine usturoiul. Emenagog dovedit, stimuleaza fluxul menstrual.

La ce mai este bun usturoiul? Numeroase utilizari ale usturoiului si studii efectuate in acest sens arata ca cei ce sufera de artrita, reumatism, nevralgie, cistita sau au dureri de urechi, isi gasesc alinarea sau chiar vindecarea folosind usturoi, consumat in stare pura sau sub forma de ulei / tinctura sau chiar praf.

In concluzie: sa nu ne lipseasca usturoiul din casa! Este cu atat mai bine cu cat il cumparam direct din piata, de la tarani, il vedem ca arata cat se poate de natural, asa cum il stim de cand eram mici, de la bunicii nostri, are mustati (semn ca e 100% natural) si nu il procuram din hipermarketuri unde el estemare, perfect si fara mustati.