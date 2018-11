10 căruțe cu peste 100 de oameni au plecat din Baia Mare pentru a reface drumul Marii Uniri

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Vrem să aducem înapoi măcar 10% dintre românii plecaţi la muncă în străinătate. Este ţinta celor din construcţii, care au cerut joi Guvernului să subvenţioneze acest domeniu după modelul din IT.

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

“Bunica mea a fost cu căruța la Albă Iulia și mi-a zis cât a fost ea de fericită, mă bucur că am reușit să retrăiesc momentul.”

