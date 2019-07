10 idei pentru îmbunătățirea legii cu privire la întreprinderea de stat și municipală

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Crearea unui raport minimal de publicare a datelor pentru toate întreprinderile municipale și de stat, inclusiv raportare financiară (e.g venituri/cheltuieli, ponderea dintre cheltuieli curente și costuri investiții, salariu mediu întreprindere, salarii Consiliu de Administrație și Administrator, etc) și non-financiar (e.g date privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai companiei).

8 . Obligativitatea publicării datelor economice și non-economice, chiar și sub auspiciile unor sancțiuni , poate face mai transparentă activitatea acestor întreprinderi și facilita posibilitățile societății civile și jurnaliștilor de a le monitoriza. Rapoartele întreprinderilor trebuie să fie în format deschis, care poate fi editat și ușor accesibil. O corelare cu legea accesului la informație este necesară.

1. Transparentizarea procedurii de selecție a administratorului întreprinderii – Autoritatea publică tutelară trebuie să stabilească indicatorii de performanță financiară și nefinanciară pentru fiecare întreprindere de stat și municipală. Concursul de selectare al administratorului va fi transparent, iar planul de performanță bazat pe indicatorii financiari și non financiari (pe baza căruia se va face selecția) va fi publicat pe pagina întreprinderii și pe pagina autorității publice tutelare cu cel puțin 15 zile înainte de concurs. Pe baza indicatorilor stabiliți, candidații la funcția de administrator își prezintă viziunea privind programul și dezvoltarea întreprinderii.

