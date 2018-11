10 mituri despre îngrijirea pielii

Apelezi de obicei la sfaturi citite pe internet pentru a-ți rezolva diferite probleme ale pielii, dar nu știi dacă functionează cu adevarat? Este timpul să separam adevărul de mit și să aflăm cum stau lucrurile de fapt.

Mit: Mai multa apa inseamna un aspect mai bun al pielii

Adevar: Intreaba orice celebritate care este secretul pielii ei hidratate si cel mai probabil iti va raspunde: „Beau multa apa”. In realitate consumul de apa nu ajuta atat de mult hidratarea pielii, doar in cazul in care esti deja extrem de deshidratata. Cel mai bun sfat este sa bei cantitatea recomandata de apa (opt pahare pe zi). Ai putea de asemenea sa investesti intr-o crema buna de fata.

Mit: Ar trebui sa iti renunti la machiaj o data pe saptamana pentru ca tenul sa respire

Adevar: Poti renunta la machiaj daca vrei, dar asta nu o sa imbunatateasca aspectul pielii. Machiajul in sine nu agreseaza pielea. In schimb, ingrijirea necorespunzatoare o face. Pentru a curata pielea foarte bine incepe cu un ulei de curatare care sa indeparteze urmele de machiaj. Continua apoi cu un demachiant usor pentru a inlatura orice a ramas pe fata.

Mit: Exfoliere regulata pentru o piele mai curata

Adevar: Exfolierea excesiva poate, de fapt, sa cauzeze inflamatii. Limiteaza-te sa folosesti exfolierea de doua, maxim trei ori pe saptamana. Vrei rezultate mai bune? Asigura-te ca folosesti tipul potrivit de exfoliant. Daca ai un tip de piele normal sau gras, opteaza pentru un exfoliant fizic (o perie de curatare sau un scrub); daca ai pielea sensibila sau predispusa la acnee, apeleaza la un exfoliant chimical (de exemplu un produs care are in compozitie glicolic sau acid lactic).

Mit: Poti sa iti micsorezi porii cu o ingrijire corespunzatoare

Adevar: Dimensiunea porilor este de cele mai mult ori determinata de genetica si nu se deschid, inchid, maresc sau (din pacate) micsoreaza. In schimb, ei par mai mari daca sunt infundati.

Mit: Elimina toxinele prin transpiratie pentru o piele mai frumoasa

Adevar: Exercitiile in exces nu „curata toxinele” precum o fac ficatul si rinichii. Pana la urma transpiratia este 99% apa si zero la suta carbohidrati si conservanti. Desigur, asta nu inseamna ca sedinta de cardio nu are deloc beneficii pentru piele (imbunatateste circulatia, reduce stresul si te ajuta sa dormi – toate sunt importante pentru a obtine acea stralucire a pielii), ci doar ca sedinta ta de Bikram yoga nu o sa te curete de toate pacatele.

Mit: Botoxul poate preveni aparitia ridurilor

Adevar: Chiar daca botoxul injectabil poate reduce sansele de aparitie a ridurilor viitoare, o injectare prematura a celor care inca nu s-au format poate cauza desfigurare. Daca totusi vrei un pic de ajutor atunci cand vine vorba de riduri, asteapta pana cand semnele imbatranirii incep sa se vada. Intre timp ai grija de ten, folosind produse cu SPF.

Mit: Produsele naturale de frumusete sunt mai putin iritante

Adevar: In timp ce produsele naturale pot fi lipsite de chimicale agresive, ele contin uleiuri esentiale din cuisoare, menta, ghimbir, scortisoara si arbore de ceai- care pot declansa reactii alergice pentru unele persoane. Pentru a fi totusi sigura ca pielea ta este in siguranta, cauta intotdeauna ingrediente de cea mai buna calitate si testeaza-le inainte de a le aplica pe toata fata.

Mit: Tenul se obisnuieste cu produsele cosmetice daca le folosesti frecvent

Adevar: Pielea nu isi schimba aspectul neaparat din cauza produselor, ci mai degraba pentru ca are diferite nevoi care variaza in functie de factori intern sau externi (vremea de afara sau schimbarile hormonale). Daca simti ca pielea este mai uscata decat de obicei schimba-ti crema cu una mai hidratanta.

Mit: Vremea rece usuca pielea

Adevar: De fapt, incalzirea din interior usuca. Sa stai undeva langa caldura, mai ales in aceasta perioada a anului, se simte atat de bine, dar totodata sursa de caldura absoarbe toata umiditatea din aer – si de pe fata ta. Cu toate astea nu e necesar sa renunti la sistemul de incalzire. Poti folosi un umidificator (poti adauga ulei de menta) si il poti lasa sa isi faca treaba in timpul noptii.

Mit: Esti dependenta de balsamul de buze

Adevar: Nu neaparat. Il iei peste tot cu tine si nu-ti imaginezi viata fara el. Deci, esti dependenta? Poate doar din punct de vedere emotional. Balsamul de buze are emolienti care creeaza o bariera pentru a mentine buzele hidratate. Aceasta bariera previne uscarea cauzata de diferite elemente, asa ca nu, nu balsamul este cel care deshidrateaza.

