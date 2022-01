10 moduri prin care te poți menține sănătos

Când vine vorba de rezoluțiile de la început de an, „a mânca sănătos” și „a rămâne în formă” sunt unele dintre cele mai populare.

În fiecare an, există în fiecare dintre noi dorința de a fi mai bun, de face mai mult bine decât în anul precedent, mai ales când vine vorba de îngrijirea corpului și, prin urmare, a sănătății noastre. Dacă vrei să schimbi ceva în regimul tău zilnic, te putem ajuta cu câteva sfaturi pe care să le urmezi, ca să te simți bine.



Nu sări peste micul dejun



Mănâncă mai multe nuci



Redu zahărul



Ține un jurnal



Bea mai multă apă



Împrietenește-te cu oameni cu obiective similare



Mănâncă mai multe mese gătite acasă



Mănâncă mai multe legume



Concentrează-te pe mâncarea atentă



Fă sport regulat



Corpul tău trebuie să se alimenteze și să se pregătească pentru ziua care urmează, așa că, în loc să sari peste micul dejun, acesta trebuie să fie unul dintre cele mai hrănitoare mese pe care le consumi în timpul zilei. În plus, un mic dejun sățios te ține departe de dorința de a ronțăi gustări nesănătoase pe tot parcursul zilei.Începe să incluzi cât mai multe nuci în dieta zilnică. O mână de nuci poate ține departe foamea și îți poate oferi până la 4 g de proteine, 2 g de fibre și 2,5 g de omega-3.Totul este bun cu moderație, la fel este și cu zahărul. Dacă până acum ai consumat prea mult zahăr în ceai, cafea sau orice altă băutură în timpul zilei, începe să reduci puțin câte puțin. De asemenea, începe să reduci și din consumul de băuturi îndulcite artificial.Urmărește întotdeauna progresul! Indiferent ce obiectiv de alimentație sănătoasă ți-ai stabilit, ține evidența, scriind un jurnal zilnic. Notează ce mănânci și bei pe parcursul zilei, astfel încât să poți continua să verifici și să vezi cât de departe ai ajuns sau unde ai rămas în urmă.Amintește-ți că este necesar să rămâi hidratat în orice moment al zilei. Bea suficientă apă nu numai pentru a-ți stimula metabolismul și a elimina toxinele, ci și pentru senzația de plinătate. De asemenea, poți mânca fructe sau legume care au un conținut ridicat de apă.Este foarte important să ai pe cineva lângă tine care să te încurajeze și să te mențină motivat. Găsește pe cineva care împărtășește aceleași obiective de alimentație sănătoasă ca și tine și susțineți-vă reciproc.Este în regulă să mănânci uneori la restaurant. Dar, dacă vrei să mănânci mai bine și să rămâi sănătos, concentrează-te pe a mânca mâncăruri gătite acasă. Nu conțin arome sau coloranți artificiali, iar fiecare ingredient este bine spălat, așa că știi întotdeauna că mănânci ceva mai sigur și mai sănătos decât o mâncare care nu este pregătită de tine.Asigură-te că farfuria conține o cantitate suficientă de legume. Bogate în fibre, vitamine și alți nutrienți, legumele sunt parte integrantă dintr-o dietă sănătoasă. În plus, majoritatea legumelor au un conținut scăzut de grăsimi și calorii, așa că te vor ajuta să ai un regim alimentar pe care ți-l dorești.Practicați mâncarea atentă. Acest lucru ar putea însemna să faci o pauză înainte de fiecare mușcătură pentru a rămâne în ton cu cât de foame îți este sau să îți faci timp pentru a mesteca și a înghiți fiecare mușcătură. În acest fel, vei putea să-ți savurezi mâncarea și să înțelegi pe deplin cât de mult are nevoie organismul tău.Nu este suficient să te concentrezi pe ceea ce mănânci. Ceea ce este, de asemenea, important este să echilibrezi și cu un antrenament bun. Fie că este vorba de o plimbare de 30 de minute sau de o sesiune cardio, fă o anumită formă de sport în fiecare zi pentru a fi activ și sănătos.