10 motive să bei APĂ cu lămâie. Punctul 8 te va surprinde

Ati auzit, probabil, spunandu-se ca iti face bine sa bei apa cu lamaie. Printre altele, stimuleaza sistemul digestiv, ajuta la curatarea ficatului, aduce un aport substantial de acid citric, potasiu, calciu, fosfos si magneziu in organism.

Iata si alte 10 motive sa bei apa cu lamaie.



1. Imbunatateste sistemul imunitar

Apa cu lamaie este bogata in vitamina C si potasiu, care stimuleaza creierul si functiile sistemului nervos, si echilibreaza tensiunea arteriala.

2. Echilibreaza PH-ul

Lamaia este unul dintre cele mai alcaline alimente. Acidul citric odata metabolizat, nu creeaza aciditate in organism, dimpotriva o reduce.

3. Ajuta la slabire

Lamaia ajuta la reducerea poftei de mancare si contribuie la mentinerea unei diete alcaline, datorita fibrelor pectine continute de lamaie.

4. Ajuta la digestie

Apa in care ai pus putina lamaie ajuta ficatul sa produca bila, reducandu-se astfel fenomene precum arsurile gastrice si constipatia.

5. Elimina toxine

Fiind un puternic diuretic, apa cu lamaie ajuta la eliminarea toxinelor din organism prin urinari frecvente. In plus, apa cu lamaie ajuta la mentinerea sanatatii tractului urinar.

6. Curata pielea

Eliminarea toxinelor din sange duce la mentinerea unei bune sanatati a pielii in general si a tenului in special. In plus, vitamina C ajuta la reducerea ridurilor.

8. Reduce problemele respiratorii

Apa calda cu lamaie decongestioneaza caile respiratorii si reduce simtomele infectiilor la niveul cailor respiratorii.

9. Te mentine zen

Tot vinamina C este vinovata de reducerea nivelului de stres din organism.

10. Reduce consumul de cafea

Obiceiul de a bea apa in care ai pus lamaie reduce substantial obiceiul de a bea cafea. Dupa un pahar de apa cu lamaie nu mai simti nevoia unei cafele.