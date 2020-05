10 motive să mănânci mai mulți morcovi

Morcovii sunt mai mult decat un ingredient gustos pentru supa, salate si sucuri. Sunt excelenti pentru sanatatea generala a organismului si in special pentru piele, ochi, dinti si sistemul digestiv.



Iata 10 motive sa mananci mai multi morcovi.



Beta caroten

Morcovii sunt o sursa bogata de beta caroten, un antioxidant puternic care, printre altele, poate fi convertit in vitamina A care ajuta corpul in mentinerea sanatatii pielii.

Digestie

Morcovul creste cantitatea de saliva si suplimenteaza cantitatea de minerale esentiale, vitamine si enzime care ajuta digestia. Prin consumul regulat de morcovi poti preveni ulcerul gastric si alte boli ale aparatului digestiv.

Elemente alcaline

Morcovii sunt bogati in elemente alcaline care purifica si revitalizeaza sangele si in acelasi timp echilibreaza raportul acid/alcalin din organism.

Potasiu

Morcovii contin potasiu care ajuta la mentinerea nivelului de sodiu din organism, ceea ce are ca efect reglarea tensiunii arteriale.

Sanatatea dintilor

Morcovii distrug germenii periculosi din gura si, astfel, previn carierea dintilor.

Rani

Morcovii cruzi ajuta vindecarea ranilor, taieturilor si inflamatiilor.

Fitonutrienti

Printre fitonutrientii continuti de morcovi se numara si falcarinolul, care poate reduce riscul de cancer de colon si ajuta la mentinerea, in general, a sanatatii colonului.

Carotenoide

Morcovii sunt bogati in carotenoide, pe care organismul le foloseste pentru echilibrarea nivelului de zahar din sange.

Fibre

Morcovii sunt bogati in fibre solubile, care pot reduce nivelul colesterolului rau LDL si, totodata favorizeaza cresterea nivelului de colesterol bun HDL – prevenind astfel bolile de inima.

Ochi, par, unghii si multe altele

Nutrientii din morcovi pot imbunatati sanatatea ochilor, pielii, parului, unghiilor etc si, in plus, ajuta la detoxifierea organismului si la dezvoltarea de noi celule.