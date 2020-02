100 000 de cetățeni moldoveni pe an încearcă să SCAPE din „raiul statalist” / DOCUMENT OFICIAL

Afirmațiile ministrului Aurel Ciocoi mi-au amintit de vechiul proverb românesc: „Un nebun aruncă o piatră în baltă şi zece înțelepți n-o pot scoate”.

Fiecare femeie este importantă în felul ei, pentru că are un rol bine stabilit pentru cei din jur. Fie că este mamă, soție sau prietenă, absența ei s-ar simți cu siguranță. Este bine cunoscut faptul că prezența unei femei nu poate fi înlocuită cu nimic, pentru că...

Loreen, cea mai cunoscută câştigătoare a concursului Eurovision din ultimii zece ani, şi Ulrikke şi Sandro, concurenţi din partea Norvegiei şi Ciprului la ediţia din acest an a concursului, vor fi prezenţi la Finala Naţională a Eurovision Song Contest, care va avea loc...

Compania aeriană Air New Zealand a anunţat miercuri că analizează posibilitatea de a introduce cuşete cu paturi pentru pasagerii de la clasa economy, o iniţiativă destinată să îmbunătăţească confortul pasagerilor pentru zborurile pe distanţe lungi, transmite AFP....

Președintele Igor Dodon s-a ales cu pomelnic personalizat pentru familia sa. Pomelnicul cu pricina a ajuns în posesia Ziarului de Gardă încă la începutul lunii februarie, perioadă în care am încercat să obținem o explicație de la Președinție, care...

„Urmare demersurilor mele anterioare către autoritățile de la București privind urgentarea examinării dosarelor de redobândire a cetățenii române, astăzi am primit primul răspuns oficial de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, semnat de Președintele acestei instituții, dl lector universitar, doctor Andrei TINU. În anexă rog să găsiți explicațiile de rigoare vis-à-vis de această chestiune de importantă majoră pentru cele peste 230 de mii de basarabeni cu dosare în examinare„, anunță deputatul Iurie Reniță.

