100 de alimente SĂNĂTOASE pentru o bună funcționare a organismului

Pentru a fi sănătos trebuie să consumi şi alimente sănătoase. Pe lângă stilul de viaţă activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la bună funcţionare a organismului, la păstrarea tonusului bun şi la menţinerea sănătăţii fizice şi psihice. Iată o lista cu 100 de alimente sănătoase pentru corpul tău, alcătuită de nutriţionişti germani.



Alimente sănătoase pentru inima

1. Varză conţine fier şi potasiu, necesare inimii şi circulaţiei sanguin.

2. Broccoli previne atacurile de cord şi ateroscleroza prin conţinutul de calciu, fier şi caroten.

3. Ridichea apară împotriva atacurilor de cord.

4. Portocală are puţine calorii, conţine vitamina C şi scade valoarea colesterolului din sânge.

5. Morcovul protejează inima datorită acidului folic şi bioflavonoidelor din conţinutul sau.

6. Peştele – acizii graşi Omega 3 apară sistemul vascular de inflamaţii şi calcifieri.

7. Ceapă îmbunătăţeşte activitatea inimii şi circulaţia sangvină, scăzând tensiunea arterială.

8. Usturoiul previne accidentele vasculare cerebrale datorită conţinutului ridicat de alicina.

9. Leurdă (usturoi sălbatic) curată sângele de toxine.

10. Sparanghelul curată cordul şi vasele mari de sânge.

11. Uleiul de măsline energizează inima şi reduce colesterolul.

12. Cicoarea scade colesterolul şi tensiunea arterială şi curată sângele cu ajutorul unor minerale specifice.

13. Somonul este o sursă de acizi graşi Omega 3 care reduc nivelul trigliceridelor din sânge.

14. Dovleacul are efecte benefice în cazul hipertensiunii arteriale şi în bolile de inima.

15. Cartoful protejează împotriva accidentelor cerebro-vasculare şi oferă o mare cantitate de vitamina C sistemului vascular.

16. Paprika protejează vasele de sânge şi inima .

17. Roşiile normalizează tensiunea arterială, fiind diuretice eficiente.

18. Măslinele reduc colesterolul rău şi scad tensiunea arterială.

19. Mărul conţine peste 300 de substanţe esenţiale pentru protecţia sistemului vascular.

20. Fasolea neagră – o singură cană de fasole furnizează între 120 şi 320 de miligrame de magneziu, prevenind astfel tulburările de ritm cardiac.

21. Coacăzele sunt excelente pentru circulaţia sângelui, având o concentraţie mare de minerale şi vitaminele B, C, D şi E.

22. Zmeură întăreşte sistemul imunitar, acţionând că o aspirina naturală.

23. Murele sunt considerate fructe cardioactive, ajutând la funcţionarea optimă a cordului.

24. Şocul îmbunătăţeşte circulaţia sanguină.

25. Piersicile conţin vitamine şi oligoelemente ce protejează inima.

26. Cireşele împrospătează resursele de potasiu, calciu, magneziu, fier, fosfor şi siliciu.

27. Rubarbă scade tensiunea arterială şi fortifică inima.



28. Grapefruit-ul previne obstrucţiile vasculare şi tromboză datorită unei enzime speciale.

29. Ciupercă Shiitake reduce colesterolul.

30. Prunele previn tromboză.

31. Curmalele reduc tensiunea arterială şi protejează împotriva aterosclerozei fiindcă sunt bogate în fier, calciu şi potasiu.

32. Afinele – pigmentul lor albastru ajută vasele sanguine să devină mai elastice.

33. Ovăzul este benefic în bolile cardiovasculare.

34. Porumbul conţine vitaminele D şi K.

35. Ardeiul iute previne creşterea nivelului de zahăr din sânge ce poate duce la formarea de colesterol pe vasele inimii.



36. Lintea conţine lecitină, proteine şi glucide de care au nevoie celulele creierului.

37. Quinoa întăreşte memoria şi încetineşte procesul de îmbătrânire, fiind bogat în fier.

38. Carnea de pasăre de curte are grăsimi şi uleiuri ce oferă energie celulelor nervoase.

39. Fasolea creşte puterea de concentrare.

40. Oul este o sursă grozavă de proteine; gălbenuşul conţine colină ce ajută la dezvoltarea memoriei.

41. Avocado combate stresul, nervozitatea şi insomnia.

42. Bananele – glucoză, vitaminele şi mineralele conţinute de acestea sunt benefice pentru creier şi îl energizează.

43. Caisele stimulează neuronii.

44. Stafidele conţin mult zahăr (75%), resursă energetică pentru creier.

45. Pară – zahărul şi substanţele asemănătoare hormonilor intensifica activitatea cerebrală.

46. Mazărea – fiind bogată în proteine, este bună pentru memorie şi concentrare.

47. Salată verde calmează sistemul nervos datorită substanţelor opiacee .

Alimente sănătoase pentru ochi

48. Castanul sălbatic calmează senzaţia de usturime şi iritatiile datorită substanţelor sale active.

49. Arnică – uleiul esenţial de arnică calmează inflamatiile oculare.

50. Mesteacănul alb întăreşte imunitatea ochilor deoarece conţine vitamina C, potasiu şi calciu.

51. Limba de miel reduce inflamarea vaselor conjunctivale datorită taninurilor şi a saponinelor.

52. Rostopască este extraordinar de eficientă împotriva virusurilor şi mai ales pentru ochii uscaţi.

53. Gutuia este bună pentru alergii şi febra fanului deoarece conţine pectine şi calciu.

54. Iarbă de silur (Euphrasia Officinalis) calmează ochii persoanelor ce îşi petrec foarte mult timp în faţă computerului.

55. Grăsimea de găină face minuni aplicată că unguent pe ochi împreună cu iarbă de silur.

56. Strugurii ajută cu precădere ochiul în timpul vederii nocturne.

57. Pătlagină – taninurile pe care le conţine tratează infecţiile oculare.

58. Căpşună ajută ochii în timpul vederii nocturne.

59. Centarium Minus – tinctura obţinută din această plantă vindecă afecţiunile oculare.

60. Ananasul relaxează ochii obosiţi din cauza calculatorului, datorită enzimele conţinute.

61. Rozmarinul purifică ochii şi protejează vasele de sânge oculare.

Alimente sănătoase pentru piele/par

62. Pepenele conţine foarte puţine calorii şi este excelent pentru menţinerea fermităţii pielii.

63. Iaurtul degresat – bacteriile conţinute de acesta îmbunătăţesc aspectul pielii; în plus, are o concentraţie ridicată de vitamina A.

64. Grâul conţine acizi graşi, calciu şi dioxid de siliciu care sunt extraordinar de sănătoase pentru par, piele şi unghii.

65. Orzul înfrumuseţează şi revitalizează datorită substanţelor bioactive.

66. Cimbrul redă strălucirea pielii şi curată organismul.

67. Hreanul regenerează părul, pielea şi unghiile.

68. Muştarul reglează fluxul sanguin la nivelul pielii.

Alimente sănătoase pentru oase

69. Migdalele conţin magneziu şi ajută oasele să rămână sănătoase.

70. Spanacul, datorită fierului şi calciului pe care le conţine, face oasele mai rezistente şi ajută la funcţionarea muşchilor.

71. Meiul întăreşte dintîi, oasele şi stimulează creşterea copiilor.

72. Secară este benefică pentru dinţi, oase şi muşchi fiind o sursă ideală de oligoelemente precum vitaminele B, potasiu, magneziu, mangan, fier şi zinc.

73. Brânză întăreşte oasele fiind o sursă bună de calciu.



Alimente sănătoase pentru stomac/intestin

74. Tinctura de fenicul protejează mucoasele intestinale.

75. Pastarnacul stimulează digestia.

76. Mango apară mucoasa intestinală datorită vitaminei A şi a antioxidanţilor.

77. Arpacasul aduce în organism necesarul de fibre, fosfor şi magneziu pentru o digestie sănătoasă.

78. Mărarul ameliorează indigestia.

79. Soia are proprietăţi anticancerigene.

80. Nucile conţin o formă purificată de Omega 3 şi de aceea ajută la reducerea riscului de cancer al intestinelor.

Alimente sănătoase pentru ficat

81. Anghinarea conţine proteine regenerative, iar acidul folic şi antioxidanţii previn bolile hepatice.

82. Sucul de ridiche stimulează secreţia bilei.

83. Conopidă contribuie la îmbunătăţirea activităţii ficatului.

84. Drojdia de bere este o importantă sursă de vitamina B şi detoxifică ficatul.

85. Năsturelul (Nasturtium Officinale) este folosit pentru producerea mustarului şi a uleiurilor ce sunt benefice pentru metabolismul bilei şi al ficatului.

86. Păpădia ajută la bună funcţionare a ficatului şi reduce colesterolul.

87. Laptele apară ficatul de afecţiuni frecvente

88. Mentă – uleiurile esenţiale de mentă stimulează secreţia biliară şi calmează crampele.

89. Carnea de iepure degresează ficatul.

90. Carnea de vită sau mânzat conţine fier, proteine şi vitamina B.

Alimente sănătoase pentru rinichi

91. Sfeclă roşie stimulează arderile celulare.

92. Visinele conţin potasiu, substanţă pe care rinichii “lupta” să o elimine din sânge atunci când este în exces.

93. Castravetele conţine multă apă şi deci stimulează activitatea rinichilor.

94. Ţelină protejează rinichii de virusuri.

95. Varză roşie – proteinele şi aminoacizii pe care această îi conţine acţionează că un filtru pentru rinichi

96. Gulia – vitamina C din ea protejează celulele renale, iar fierul şi fosforul energizează.

97. Ridichea neagră este un antibiotic natural.

98. Varză murată detoxifică organismul.

99. Hrişca este folosită că produs dietetic în cazul bolilor de rinichi şi în diabet.

100. Pătrunjelul deţine combinaţia ideală de minerale pentru a curată rinichii.