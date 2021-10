11 condimente și ierburi care contribuie la îmbunătățirea stilului de viață

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Explozia prețurilor la energia electrică și gaze. După cum am scris anterior, criza energetică a căpătat dimensiune globală cu impact major, în special, pentru țările europene. Gazprom a beneficiat de cererile de achiziții la gaze crescute și, ca urmare, prețurile...

Un avion Air India a rămas blocat sub un pod din capitala Delhi. Video-ul care a viralizat pe internet, scrie BBC.

O mare parte din Europa este marți sub alerte meteo de vânt și furtuni: nordul și sudul Franței, întreaga peninsulă italiană și coasta Adriatică a peninsulei Balcanice.

Criza gazelor se adâncește tot mai mult în lume, iar Republica Moldova nu are șanse să ocolească. La bursele internaționale Ba mai mult au fost reduse cu 35% livrările de gaze în Republica Moldova.

Cardamomul este încă un condiment care oferă o gamă largă de beneficii potențiale pentru sănătate. Provenind din semințele plantelor care aparțin familiei ghimbirului, oamenii consumă adesea cardamom în ceaiuri, cum ar fi ceaiul chai, precum și unele cafele, deserturi și chiar mâncăruri sărate. Unele dintre afecțiunile pe care cardamomul le poate trata sunt:• constipație• colici• diaree• vărsături• durere de cap• epilepsie• boala cardiovasculară.Beneficiile vindecătoare ale condimentului provin în principal dintr-o combinație de uleiuri volatile, uleiuri fixe, acizi fenolici și steroli. În special, uleiurile volatile prezente în semințele de cardamom sunt analgezice, antiinflamatoare, antimicrobiene și antispastice.Aztecii îl considerau afrodisiac, însă are multe alte efecte benefice. Ardeii conțin capsaicina antioxidantă. Este un calmant natural al durerii, poate reduce colesterolul și conține vitamina A. Unele cercetări indică faptul că ardeii pot crește rata metabolismului. Dacă îți plac alimentele picante, consumul de ardei iute este o modalitate excelentă de a obține beneficii metabolice și de a-ți ajuta sănătatea.

O altă plantă predominantă în dieta mediteraneană este oregano, pe care mulți îl folosesc nu numai ca potențiator de aromă pentru alimente, ci și ca ulei și supliment aromatic.Bogat în fibre și vitamina K, are o puternică concentrație de antioxidanți. Are și proprietăți anti-inflamatoare și anti-microbiene.

Bronhodilatatoarele funcționează prin lărgirea pasajelor de aer în plămâni. În plus, unele studii arată, de asemenea, că menta este un relaxant muscular eficient datorită compusului său de mentol, motiv pentru care mentolul este adesea un ingredient activ în unguente și creme care vizează durerea musculară.

Scorțișoara face parte din grupul de condimente puternic aromate, care include și ghimbir, nucșoară și cardamom. Are efecte puternice asupra glicemiei și trigliceridelor pentru cei care trăiesc cu diabet. Scorțișoara este ușor de adăugat la alimente, cum ar fi cereale sau smoothies. De asemenea, o poți combina cu miere și o poți adăuga la iaurt congelat sau fructe proaspete.

Cu toate că uneori nu ne place mirosul, usturoiul are numeroase beneficii: antioxidanții săi omoară bacteria care cauzează acneea, previn răcelile și un anumit compus al său previne chiar și căderea părului. Studiile au arătat că usturoiul este un aliat puternic împotriva cancerului. De asemenea, adaugă foarte multă aromă mâncărurilor. Dacă dai un cățel de usturoi pe o răzătoare fină, usturoiul se va topi în mâncare și va adăuga aromă fără a fi nevoie să-l toci. La fel ca orice alte fructe, legume sau ierburi proaspete, vei obține cei mai mulți antioxidanți dacă usturoiul este crud și nu conservat.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)