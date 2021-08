13 august - Ziua Internațională a Stângacilor. Cine sunt sunt cei mai celebri stângaci din lume

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Autoritățile din Belarus au reținut peste 20 de persoane în ultimul val de arestări, continuând represiunea amplă împotriva opozanților regimului Lukașenko, la un an de la scrutinul prezidențial contestat de opoziție și de comunitatea internațională, relatează The...

2. Au şanse de 3 ori mai mari să devină alcoolici.3. Cel mai mult îşi folosesc partea dreapta a creierului.4. Ei tind să ajungă la pubertate cu 4-5 luni mai târziu decât în mod normal.5. Sunt, mai ales, jucători extraordinari de baseball, tenis, box sau înotători. Aproape 40% dintre jucătorii de tenis sunt stângaci.6. Dintre ultimii 7 preşedinţi ai SUA, 4 sunt stângaci.7. Absolvenţii de facultate care sunt stângaci au cu 26% şanse mai mari să devină bogaţi, decât cei dreptaci.8. În diferite etape ale istoriei, obiceiul de a fi stângaci a fost catalogat în diferite feluri: un obicei prost, o marca a diavolului, un semn al unei afecţiuni neurologice, drept rebeliune, semn al răufăcătorilor sau homosexualităţii. Însă a mai fost văzut şi cu un indicator al creativităţii şi înclinaţiei către muzică.9. Cuvântul “stâng”-“left”, din engleză, provine din termenul anglo-saxon “lyft”, care înseamnă slab sau stricat, deteriorat.10. Mamele care au peste 40 de ani la naşterea copilului au cu 128% şanse sporite să aducă pe lume un stângaci, decât o femeie la 20 de ani.11. În ciuda faptului că aproximativ 90% din populaţia globului este dreptace, pisicile, şobolanii şi şoarecii par să fie egal împărţiţi când vine vorba de stângaci şi dreptaci.12. Cercetările au arătat că stângăcii sunt mult mai pricepuţi în domeniul spaţial, în matematică sau arhitectură. Dreptacii tind să fie mai talentaţi verbal.13. Unul din 4 astronauţi ai Apollo erau stângaci.14. Aproximativ 30 de milioane de persoane din SUA sunt stângace.15. Cercetătorii au arătat că stângăcii sunt mult mai predispuşi alergiilor şi astmului decât dreptacii.16. Cercetările au arătat că, dacă un stângaci se răneşte la mâna cu care face cele mai multe lucruri, îi este mai uşor să înveţe să îşi folosească cealaltă mâna, în comparaţie cu un dreptaci.17. Stângăcii apar pe linie genetică. Stângăcii familiei regale britanice îi includ pe Regina Mama, Regina Elizabeth a ÎI a, Prinţul Charles şi Prinţul William.18. Stângăcii au mai multe şanse să sufere de insomnie.19. Există o zi care sărbătoreşte stângăcii. Este 13 august, cunoscută drept Ziua Internaţională a Stângacilor.20. Strangulatorul din Boston, Osama Bin Laden, şi Jack Spintecătorul erau toţi stângaci.21. Persoanele care sunt stângace pot să vadă sub apă mai bine decât dreptacii.22. Jurnalul de boli mentale şi nervoase a realizat un studiu în urmă căruia a evidenţiat că persoanele stângace îşi procesează emoţiile diferit, şi spre deosebire de dreptaci, aceştia tind să se înfurie mai repede, potrivit ea.md.

Cei mai celebri stângaci din lume se numără: Napoleon, Alexandru Macedon, Da Vinci, Michelangelo, Ioana D’Arc, Albert Einstein, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Bill Gates, Prințul Charles, Angelina Jolie, Jim Carrey, Barack Obama, Nicole Kidman, Robert de Niro, Sylverster Stallone, Tom Cruise, Pierce Brosnan, Morgan Freeman, Brad Pitt, Lady Gaga etc.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

