13 curiozități despre IARNĂ - De ce este mai puțin frig atunci când ninge

Iarna se caracterizează prin faptul că este un anotimp cu zile mai scurte, nopți mai lungi și temperaturi mai scăzute, pe măsură ce ne îndepărtăm de Ecuatorul Pământului. Cu cât o zonă se află mai departe de ecuator, cu atât temperaturile vor fi mai reci. Acestea sunt doar câteva dintre multele curiozități despre iarnă. Află cele mai interesante lucruri despre anotimpul rece.

Hipotermie



Pământul este mai aproape de soare iarna



Efectele psihologice ale iernii



De ce este mai cald când ninge



Efectele iernii asupra vieții sexuale



Calculul senzației termice



Iarna crește creativitatea



De ce sunt nopțile senine atât de reci



Consecințele răcelii asupra sănătății



Cel mai rece oraș din lume



Adaptarea renilor la vederea pe timp de noapte



Iernile reci pot duce la afecțiuni medicale care pun viața în pericol, cum ar fi hipotermia. Hipotermia apare atunci când temperatura corpului unei persoane scade sub 35 ° C. Temperaturile scăzute și frigul pot face ca temperatura corpului unei persoane să scadă în doar câteva minute. Temperaturile scăzute pot provoca și degerături ale pielii și țesuturilor.În emisfera nordică Pământul este cel mai aproape de soare în timpul iernii. În jurul datei de 3 ianuarie, Pământul ajunge la periheliu, fiind cu aproape 5 milioane de kilometri mai aproape de soare decât în ​​afeliu. Când este cel mai îndepărtat de Soare? Pe la 5 iulie. Faptul că Pământul se mișcă cu aproximativ 1 kilometru pe secundă mai repede la periheliu decât la afeliu, face iarna cu 5 zile mai scurtă decât vara.Știința a găsit o legătură între iarnă și depresie, în special la pacienții care suferă de tulburări afective sezoniere. Acest lucru ar putea fi atribuit mai multor motive, cum ar fi faptul că scăderea luminii solare poate perturba ceasul corpului, ducând la senzații de depresie sau că schimbarea sezonului poate perturba echilibrul nivelurilor de melatonina din organism, care joacă un rol cheie în tiparele de somn și starea de spirit, conform experților de la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota (SUA). Ca fapt surprinzător, un studiu recent publicat în revista Behavioral and Brain Sciences, a concluzionat că gândurile violente tind să scadă în timpul iernii, deoarece nivelurile de violență și agresivitate sunt mai ridicate în climatele calde.O observăm de fiecare dată când ninge. Avem acea senzație că, deși într-o mică măsură, mediul ne pare mai plăcut atunci când ninge. Pentru ce motiv? Știința ne explică. Se dovedește că fulgii de zăpadă, formați din cristale de gheață, captează vaporii de apă în timp ce cad. Acești vapori ajung să fie transformați în gheață, dar, bineînțeles, trecerea din starea gazoasă ca vaporii de apă la starea solidă ca gheața eliberează căldură. Astfel, de fiecare dată când ninge are loc o eliberare semnificativă de căldură în atmosferă.Sosirea iernii este însoțită de o probabilitate mai mică a dorinței sexuale. În principal, producția de hormoni scade din noiembrie până în aprilie în emisfera nordică, apoi crește constant din primăvară și vară, cu un vârf notabil în octombrie. Din acest motiv ratele de reproducere cresc odata cu luna iunie. În plus, un studiu realizat de Universitatea din Tasmania (Australia), a sugerat că modelele de hibernare ale strămoșilor noștri sunt de vină pentru scăderea libidoului. „Hibernarea le-a încetinit metabolismul și a scăzut impulsurile sexuale pe măsură ce le-au crescut încărcătura calorică și au dormit mai mult”, a explicat Margaret Austen, co-autor al studiului.Frigul sau căldura pe care o simțim indiferent de temperatura reală este ceea ce numim senzație termică și este determinată de umiditatea mediului ambiant, viteza și direcția vântului în raport cu diferența termică dintre piele și combinația de temperatură și vânt. Astfel, de exemplu, dacă termometrul arată 10ºC, cerul este senin și vântul abia bate, este probabil ca senzația noastră termică să fie de 7,5ºC.A simți cald sau frig poate scoate la iveală diferite tipuri de creativitate. Astfel, într-un studiu din 2014 publicat în Acta Psychologica, cercetătorii au descoperit că persoanele cărora li s-a administrat un tampon terapeutic fierbinte, o ceașcă fierbinte de ceai sau se aflau într-o cameră cu o temperatură destul de ridicată, erau mai buni la desen, la clasificarea obiectelor și la gândire. Cei care stăteau la frig, pe de altă parte, au fost mai buni la identificarea metaforelor, să vină cu nume noi și să planifice idei abstracte de cadouri. Cercetătorii emit ipoteza că temperaturile ridicate îi ajută pe oameni să se simtă conectați psihologic și mai generoși cu ceilalți, în timp ce frigul poate stimula creativitatea mai abstractă, deoarece oamenii tind să se simtă detașați de ceilalți.Norii au o influență incredibilă asupra climei Pământului. Deoarece sunt formați dintr-un strat gros de vapori de apă, masele de nori devin filtre solare care reflectă o mare parte din energia de la Soare în spațiul cosmic. Astfel, norii îngreunează disiparea căldurii primite în timpul zilei pe timp de noapte, deci, în zilele fără nori, temperaturile scad dramatic, ducând la îngheț.Este mai frig și, printre altele, frigul este una dintre cauzele pentru care rinovirusul, responsabil de răceala obișnuită se răspândește mai mult, deoarece multe studii au arătat deja că virușii care provoacă răceli la oameni se reproduc mult mai ușor în medii mai reci.Municipiul Oymyakon (Rusia), situat în estul Siberiei, deține recordul pentru cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată într-un loc locuit de oameni. Această temperatură incredibilă a fost de -71,2 °C. Potrivit înregistrărilor, acest record a fost atins în două rânduri: la 11 februarie 1895 și ulterior la 10 ianuarie 1982. Cea mai scăzută temperatură înregistrată Antarctica are în prezent cea mai scăzută temperatură înregistrată. Pe 10 august 2010, oamenii de știință au înregistrat o temperatură de – 93,2 ° C pe Platoul Antarctic de Est al Antarcticii, potrivit NASA. Stația de Cercetare Vostok din Antarctica a înregistrat o altă temperatură extrem de scăzută pe 21 iulie 1983: -89 ° C. În Prospect Creek, Alaska, recordul a fost stabilit pe 23 ianuarie 1971 cu -62 ° C.Unii reni care trăiesc în Cercul Polar trăiesc în întuneric complet câteva săptămâni pe an. Pentru a se adapta la această situație întunecată, o mică zonă de țesut din spatele retinei numită tapetum lucidum își schimbă culoarea. Auriu în lunile de vară și albastru în timpul iernii, permițând ochilor renilor să detecteze lumina ultravioletă și să vadă în întuneric. Ochiul uman nu are această calitate, dar multe mamifere precum câinii, liliecii sau caii o au. Uneori ninge acolo unde te aștepți mai puțin Nu ai fi surprins să vezi zăpadă în Siberia (Rusia) sau chiar în Minnesota (SUA) atunci când călătorești în aceste locuri în lunile de iarnă. Dar aceste locații nu au monopolul zăpezii. Zăpada poate cădea din deșertul Sahara până în Hawaii. Nici cel mai uscat loc de pe Pământ nu este imun. În 2011, deșertul Atacama din Chile, de exemplu, a înregistrat aproape 82 de centimetri de zăpadă datorită unui front rece rar din Antarctica.Sursa: Știri din Lume