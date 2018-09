13 septembrie 2013 /// (BLOG) OPOZIŢIA DISTRUCTIVĂ. Un embargo cerut de PCRM sau REVOLUŢIA DE CACAO

Aşadar, se pare că Revoluţia de CACAO a început deja… Să vedem cu ce se va încheia toată afacerea asta în care comuniştii, pentru a ajunge la putere, sunt gata să cedeze pe vecie ruşilor Republica Moldova. Acum, ca scenariul PCRM să nu se producă, actualii guvernanţi trebuie să explice lumii cum şi de ce trebuie să meargă Moldova mai departe. Or, deocamdată, moldovenii, cea mai mare parte a lor, ştiu doar că o eventuală aderare la UE le va aduce doar paşapoarte cu care vor putea circula liber prin UE. Şi atât.

Deşi sunt discipolii lui Lenin, comuniştii moldoveni nu sunt deloc departe de noile metode de luptă şi fac uz de SoftPower în revoluţia lor anunţată. Or procedeele de SoftPower, s-au dovedit a fi o forţă mult mai distructivă decât orişice “булыжник”, care, ştiut lucru, este arma proletariatului. Rusia la rândul său nu se dă în lături de la asemenea experimente, mai ales că nu necesită costuri exorbitante, iar apetitul imperialist nu i l-a stârpit încă nimeni.

Paradoxal, dar anume comuniştii care (împreună cu garbujii lor periferici şi discipoli dodonizaţi şelineşte) se declară cei mai mari statalişti, sunt cei care atentează acum la independenţa Republicii Moldova. Or, repet, sursele care deocamdată nu m-au pus în situaţia proastă în care aş dezinforma cititorul, declară cu mâna pe inimă că la Moscova Tkaciuk ar fi cerut Rusiei să impună embargo-ul Moldovei. Ştiu că pare oarecum nebunatică această ipoteză, dar după ce pui nişte lucruri cap la cap, devine limpede motivul pentru care ar fi putut s-o facă.

În acest sens, nu am cum să nu-i dau dreptate lui Vlad Filat care spunea ieri, în cadrul unui briefing de presă, că dincolo de interesele înguste de partid există interesul naţional, care trebuie să prevaleze. Deşi s-ar părea la prima vedere că sunt alte declaraţii populiste, de data asta nu este chiar aşa. Din diferite surse, credibile şi mai puţin credibile, dar care vorbesc totuşi în unison, am aflat că ideologul PCRM a întreprins recent o vizită la Moscova. Şi nu a fost o vizită stearpă cu pupăciuni brejniviste şi strângeri de mână, ci una în timpul căreia s-a uneltit împotriva statului. Împotriva Republicii Moldova.

Am criticat în permanenţă activitatea Coaliţiei de Guvernare, cu Vlazii ei cu tot.

