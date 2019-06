130 de ani /// Cum a fost UCIS Mihai Eminescu

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Doina (varianta necenzurată): De la Nistru pân’ la Tisa Tot Românul plânsu-mi-s-a Că nu mai poate străbate De-atâta străinătate. Din Hotin şi pân’ la Mare Vin Muscalii de-a călare, De la Mare la Hotin Mereu calea ne-o aţin; Din Boian la Vatra Dornii Au umplut omida cornii Şi străinul te tot paşte, De nu te mai poţi cunoaşte. Sus la munte, jos la vale Şi-au făcut duşmanii cale; Din Satmar până ‘n Săcele Numai vaduri ca acele. Vai de biet Român sărăcul, Îndărat tot dă ca racul, Nici îi merge, nici se ‘ndeamnă, Nici îi este toamna toamnă, Nici e vară vara lui Şi-i străin în ţara lui. Dela Turnu ‘n Dorohoiu Curg duşmanii în puhoiu Şi s-aşează pe la noi; Şi cum vin cu drum de fier, Toate cântecele pier, Sboară paserile toate De neagra străinătate. Numai umbra spinului La uşa creştinului. Îşi desbracă ţara sânul, Codrul – frate cu Românul - De secure se tot pleacă Şi isvoarele îi seacă Sărac în ţară săracă! Cine-au îndrăgit străinii Mânca-i-ar inima cânii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia. Ştefane, Măria Ta, Tu la Putna nu mai sta, Las’ Arhimandritului Toată grija schitului, Lasă grija Sfinţilor În sama părinţilor, Clopotele să le tragă Ziua ‘ntreagă, noaptea ‘ntreagă, Doar s-a ‘ndura Dumnezeu Ca să-ţi mântui neamul tău! Tu te ‘nalţă din mormânt Să te-aud din corn sunând Şi Moldova adunând. De-i suna din corn odată, Ai s-aduni Moldova toată, De-i suna de două ori Îţi vin codri ‘n ajutor, De-i suna a treia oară Toţi duşmanii or să piară Din hotară în hotară, Îndrăgi-i-ar ciorile Şi spânzurătorile! Cine ne-au adus Jidanii Nu mai vază zi cu anii, Ci să-i scoată ochii corbii Să rămâe ‘n drum cu orbii, Cine ne-au adus pe Greci N’ar mai putrezi în veci, Cine ne-au adus Muscalii Prăpădi-l-ar focul jalei, Să-l arză, să-l dogorească Neamul să i-l prăpădească. Cine ţine cu străinii Mânca-i-ar inima cânii, Mânca-i-ar casa pustia Şi neamul nemernicia.

Confesiunea martorului ocular care a asistat la momentul morţii lui Eminescu, frizerul său, a fost descoperită de profesorul Nae Georgescu şi introdusă în volumul „Boala şi moartea lui Mihai Eminescu”: „Ia ascultă, Dumitrache, hai prin grădină, să ne plimbăm şi să te învăţ să cânţi Deşteaptă-te române!”(…) Şi a început să cânte Deşteaptă-te române!, şi eu după el. Cânta frumos, avea voce. Cum mergeam amândoi, unul lângă altul, vine odată pe la spate un alt bolnav d’acolo, unu’ furios care-a fost director sau profesor de liceu la Craiova şi, pe la spate, îi da lui Eminescu în cap cu o cărămidă pe care o avea în mână. Eminescu, lovit după ureche, a căzut jos cu osul capului sfărâmat şi cu sângele şiruindu-i pe haine, spunându-mi: „…Ăsta m-a omorât!”. „Această „afacere”, în care au participat împăraţi, regi, amici, dame, informatori, trădători, plagiatori, homosexuali, agenţi multipli etc., devine descifratoare pentru istoria României şi, un strop, pentru istoria Europei. Descifrările şi dezvăluirile ne vor ajuta să înţelegem de ce şi atunci, şi astăzi a fost aşa şi nu altfel”, scrie filosoful Constantin Barbu în preambulul uriaşei sale lucrări în 10 volume, de 7000 de pagini, „Codul invers.”

“Eminescu este poetul naţional al României. Eminescu nu este numai atât. La 23 de ani de la momentul 1989, când s-au împlinit 100 de ani de la uciderea “românului absolut”– cum îi spunea Ţuţea –, iată, putem dezvălui public mult mai multe despre necunoscutele „Dosarului Eminescu”, despre războiul nevăzut dus de militantul Mihai Eminescu pentru visul său, facerea „Daciei Mari”, sub semnul lui „J(esus) CH(ristus) D(aco) Romanorum” (cf. manuscrisului 2292, f.38.r).

