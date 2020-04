14.000 de femei din Rusia sunt ucise ANUAL de către partenerii lor de viață, adică o femeie la fiecare 45 de minute (statistici)

Istoricul și teologul francez de origine rusa, Antoine Arjakovsky, a oferit un interviu Radio Liberty in care relateaza experienta calatoriei sale in Rusia lui Putin.



Arjakovsky citeaza din mitropolitul Filaret, care sustinea ca: „Poporul rus are multă căldură (sufletească), dar puțină lumină“.

„Cred că acest lucru este adevărat. De fapt, sufletul rus este foarte deschis și generos, dar de multe ori nu are suficienta înțelegere pentru trecut“, – spune istoricul și teologul francez.

Ca un exemplu, el menționeaza faptul că timp de secole textele religioase nu au fost traduse în Rusia în limba vorbita, ca sa fie ușor de înțeles pentru oamenii obișnuiți.

„Și până astazi, patriarhul nu vrea să traducă liturghia în limba rusă moderna. Această problemă nu a apărut în secolul XX. Este una foarte veche. Oamenii inteleg 30 la suta din ceea ce aud, iar unele rugăciuni nu le înțeleg deloc. Există un istoric în Rusia, numele ei este Irina Karațuba, și ea spune că crestinismul in Rusia este o religie magică. Este un grăunte de adevăr aici. Dacă nu înțelegi despre ce este vorba, vezi totul ca pe niste formule sacre. Ele te afectează, au o anumită putere, dar nu poti coparticipa. În Occident, Al Doilea Conciliul de la Vatican a făcut multe nu numai pentru a traduce liturghia în limba franceză, dar și în diverse alte limbi. S-a oferit o nouă înțelegere a teologiei. Ce înseamnă să fii creștin? Ca fiecare mirean poate avea locul sau și misiunea sa în Biserică. Această munca nu se face, din păcate, în Biserica Ortodoxă Rusă. Aceasta este exact ceea ce de multe ori a spus Andrei Zubov, sau filosoful meu preferat, pe care îl citez des, Nikolai Berdiaev. El a fondat mișcarea intelectuală a personalismului, unde persoana este baza. Persoana nu este doar un cetatean care poate cumpăra sau vota. Persoana este omul care are relatii cu alti oameni, care isi poate atinge potențialul prin comunicare, printr-o relație nu numai cu Dumnezeu, ci și cu alte persoane. Ea are un rol, o misiune în cadrul proiectului public”, continua istoricul.

”L-am auzit deseori pe Putin citând din Berdiaev, – spune Antoine Arjakovsky – .. Dar la el nu exista înțelegerea celor rostite. Cursul politic al Rusiei este influentat mai degraba de filosoful Ivan Ilyin și acei gânditori care au fost promotori ai fascismului. În Rusia nu este citat răspunsul pe care Berdiaev l-a dat lui Ilyin, adauga autorul.

”Politica rusa nu pare să țina cont de persoane. Este politica de stat, relații publice. Nu exista niciun respect pentru cetățeanul de rand. Vedem ce se întâmplă în Kemerovo, unde statul nu a răspuns imediat. Când am avut un atac terorist în sudul Franței, președintele Macron era la Bruxelles, la un Consiliu european foarte important, dar imediat a plecat acasa pentru a participa și a răspunde. Este ceea ce nu se întâmplă în Rusia. Nici statul, nici biserica nu reacționează, iar dacă răspund – în întregime neconvingător.

Istoria secolului XX a fost tragica in Rusia. Mai mult de 60 de milioane de oameni din Rusia au murit – în război, dar si din caua ideologiei comuniste. Și asta înseamnă că in fiecare familie exista povesti tragice de spus. Trebuie sa se vorbeasca despre asta. Trebuie să se distanteze prin amintiri și narațiune critică. Uneori trebuie să ceri iertare. Această lucrare a început [în Rusia] în anii ’90, dar apoi s-a oprit”, explica Arjakovsky.

Consecințele acestei amnezii colective pot fi observate în mentalitatea oamenilor, spune istoricul francez.

„În timpul călătoriilor mele, am observat ca în ceea ce spun unii oameni exista un sens ascuns, iar în cazul unei reacții negative a interlocutorului, ei au întotdeauna o varianta de rezervă. Această abordare nu permite să-ți aperi convingerile..“ – spune Arjakovsky.



Sufletul rusesc este bolnav

Dovada ca sufletul rusesc este bolnav sunt si problemele sociale grave din Rusia, cum ar fi alcoolismul și violența în familie: … „”, constata istoricul francez.

El citează si din raportul intocmit de Vladimir Milov și Ilia Iașin – „Putin. Rezultate. 2018“. Din acesta rezulta ca, în cei 18 ani ai lui Putin la putere, guvernul rus a incasat mai mult de 3,5 trilioane de dolari din vânzarea de resurse naturale, dar, în aceeași perioadă, numărul de spitale din Rusia a fost redus la jumătate.

„Situația este tragică. Statul care este în construcție, este un stat mafiot. Nu este un stat de drept. Aceste alegeri – .. nu sunt alegeri reale, sunt o imitație, si democrația nu este reală. Situația este dureroasă, și este legata de intelegerea conceptului de suveranitate. Care este misiunea statului? Care este misiunea bisericii ..? Dumnezeu participă sau nu participă la această lume? Cum să înțelegem răul? Aceste sunt întrebări eterne, pe care Dostoievsky le pune in epoca sa. Ar trebui să se întoarcă la ele si sa le dezbata. Numai revenind la astfel de întrebări eterne și abandonând teologia falsă, rușii vor putea să scrie o istorie nouă, să vindece afecțiunile societății și ale statului, să renunțe la mentalitatea imperială și să creeze pentru Rusia un viitor frumos pe care il merita”, consideră istoricul francez.