14 decembrie 1989: La Iași se aprinde unul dintre fitilele care vor duce la căderea lui Nicolae Ceaușescu de la putere. Textul primului manifest al lui decembrie 1989

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Liderii au fost apoi arestați de către organele statului comunist. „Primul arestat a fost pe 14 decembrie - Vasile Vicol, uninginer, coleg la ICPUMP, unde era nucleul de bazã al mișcãrii. Au urmat, în aceeași zi, în ordine:Valentin Odobescu, Ștefan Prutianu, Ionel Sãcãleanu, Cassian Maria Spiridon și Aurel Ștefanachi” (foto), scrie AM Stoenescu în volumul 4, partea 1, a Istoriei Loviturilor de Stat în România. Potrivit afirmațiilor lor, grupul își luase denumirea de Frontul Popular Român.

A sosit ceasul descãtușãrii noastre.Sã punem capãt foamei, frigului, fricii și întunericului care ne stãpînesc de 25 de ani. Sã punem capãt terorii dezlãnțuite de dictatura ceaușistã care a du un popor întreg în pragul deznãdejdii. Am rãmas ultima țarã din Europa în care mai persistã coșmarul stslinist amplificat de cãtre oconducere incompetentã și rãuvoitoare.

"S-a acționat organizat, cu planuri făcute cu câteva săptamâni inainte. Auzisem despre schimbările din URSS, de mișcările de la Berlin, simțeam, după Congresul al XIV-lea, c-a venit și vremea României. Nu am avut alți sfătuitori, doar că eram noi tineri și nebuni”, a spus Ștefan Prutianu, în prezent profesor la FEAA de la Universitatea "Al.I.Cuza”, citat de 7est.ro.

Fenomenul care este cunoscut sub numele de „Revoluția română” a început la Iași, pe 14 decembrie 1989 și nu două zile mai târziu, la Timișoara, susțin mai mulți istorici, în timp ce alții contestă. Situația rămâne controversată și după 31 de ani Conform propriilor mărturii, mai mulți ieșeni, în frunte cu Ștefan Prutianu de la Combinatul de Utilaj Greu (CUG), colegul său Cassian Maria Spiridon, Vasile Vicol, frații Vasile și Emilian Stoica, precum și Titi Iacob, au pus la cale o demonstrație împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

