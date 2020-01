14 ianuarie 2016 - (Decizie SURPRINZĂTOARE) Timofti îl propune pe Ion Păduraru pentru funcția de premier

Președintele Nicolae Timofti l-a desemnat pe secretarul general al președinției Ion Păduraru în calitate de candidat la funcția de premier.

Declarațiile lui Timofti: „Am semnat decretul privind desemnarea candidatului al funcţia de prim-ministru, prin care dl. Ion Păduraru se desemnează în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru. Am luat decizia într-o situaţie dificilă. Suntem în iarnă dar multe probleme legate de buget, de asigurări în diferite de domenii sunt încă în aşteptare. Când am ales candidatura dumnealui am reieşit din faptul că coaliţia majoritară din Parlament nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiindcă din numărul de 56 s-au retras şapte şi Curtea Constituţională a hotărât că majoritatea absolută are dreptul la înaintarea unui candidat, dacă întruneşte mai mult de 51 de mandate.

Fiindcă acest număr nu a fost atins, noi am propus să vină cu reconfirmarea semnăturilor, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Aşa că conform prevederilor CC am hotărât să înaintez un candidat după părerea mea.

Pe dl. Păduraru îl cunosc demult, îl cunoaşte multă lume. Dumnealui este un om cu iniţiativa, gândeşte la nivel statal. Sunt covnins că întruneşte toată condiţiile de integritate pentru a ocupă această funcţie. Îi doresc succese. El va avea de muncit foarte mult, am convenit că să formeze Guvernul din oameni pricepuţi, competenţi în domeniile pe care le vor administra, şi sper că va reuşi acest lucru. Sper că parlamentarii îi vor acordă votul de încredere şi sper că îşi va începe activitatea în timpul cel mai scurt.”



Informația a fost făcută publică și de Vasile Botnaru, în studioul IN PROfunzime de la PRO TV. El zice că deține informația din surse de încredere și că în scurt timp aceasta va fi confirmată oficial de Președinție.

Ion Păduraru, de profesie jurist, s-a născut la 18 ianuarie 1961 în satul Tâpleștești din raionul Sângerei. Acesta este căsătorit și are doi copii.

Acesta a mai ocupat și funcția de Ministru al Justiției în Guvernul Ciubuc II, dar și în Executivul condus de către Ion Sturza. El ocupă funcția de consilier al președintelui Nicolae Timofti din aprilie 2012.

În anul 1985 a absolvit cu mențiune Facultatea de Drept a USM.

Din 1985 până ăn 1988 a fost procuror la Procuratura de sector Centru, mun. Chișinau;

din 1988-1990 a fost judecator la Judecătoria de sectorul Buiucani, mun. Chișinau;

din 1990-1992 a fost consilier al prim-vicepreședintelui Parlamentului RM, șef al Secției Juridice a Cancelariei Guvernului RM, ministru adjunct al justiției;

din 1992 până în 1996 a activat în sectorul privat;

în 1996 a devenit membru al Uniunii Avocaților din Republica Moldova.

În perioada 1998-1999 a îndeplinit funcția de ministru al justiției.

În anul 2000 a fost ofițer civil al ONU în Departamentul Judiciar al Administrației ONU pentru Timorul-Oriental.

Din 2001 și-a reluat activitatea de avocat.

A activat în cadrul B.A.A. PĂDURARU & BRAȘOVEANU Partenerii.

A fost arbitru și președinte al Curții de Arbitraj și Mediere pe lânga Uniunea Asociațiilor Producatorilor Agricoli UNIAGROPROTECT.

A fost Vicepreședinte al Consiliului Baroului Avocaților. Cunoaște engleza, franceza, italiana, rusa.

14.01.2016