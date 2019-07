14 iulie: 52 de ani de la moartea poetului Tudor Arghezi. A fost un susținător al unirii Basarabiei cu România

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Deputata Marina Tauber susține că nu are nevoie de funcția de președinte al Comisiei privind Drepturile Omului și Relații Interetnice și asta pentru că nu se ține de funcții. Într-o luare de cuvânt de la tribuna Parlamentului, Tauber a declarat că actuala majoritate...

Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, consideră că problemele Partidului Democrat sunt și problemele țării. Potrivit lui, Republica Moldova are nevoie de o formațiune în centrul spectrului politic, care să păstreze echilibrul. „Acest lucru este...

Grupul taiwanez Giant Manufacturing Co., cel mai mare producător mondial de biciclete, a început să îşi mute din China spre Taiwan producţia destinată pieţei din SUA.

În 1943, sub genericul „Bilete de papagal" din ziarul „Informația zilei" a publicat pamflete la adresa regimului Antonescu, pentru care a fost cercetat de poliție. La 30 septembrie, a apărut pamfletul „Baroane", în care l-a atacat pe ambasadorul german von Kilinger. Ziarul a fost imediat confiscat, iar scriitorul închis la București și în lagărul de la Tg. Jiu. A fost eliberat un an mai târziu, după lovitura de stat de la 23 august 1944.

După izbucnirea Primului Război Mondial, Arghezi a scris articole împotriva taberei politice conduse de Partidul Național Liberal și de grupul de susținători ai lui Take Ionescu, care doreau ca România să intre în război alături de puterile Antantei pentru a obține Transilvania de la Austro-Ungaria. A fost un susținător al unirii Basarabiei cu Vechiul Regat și a detestat alianța cu Rusia Imperială. În perioada 1918-1919 a fost închis un an, împreună cu 11 ziariști și scriitori, între care și Ioan Slavici, la penitenciarul Văcărești, acuzat de trădare, pentru că a colaborat cu autoritățile germane de ocupație.

