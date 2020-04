15 ani de trădare și oportunitatea unei reveniri

De fapt, rolul PDM în această coaliție este exact ca cel al PPCD în 2005 – un lucru de o singură folosință. Dodon are nevoie de „parteneri de coaliție” doar ca să fie reales președinte. La fel cum a avut nevoie Voronin. Dacă se va întâmpla așa, socialiștilor le vor conveni alegeri parlamentare anticipate ca să preia de sine stătător întreaga putere în stat. Ce se va întâmpla în cazul unor anticipate cu PDM fără o viziune politică, imaginea șifonată și responsabil de criza economică și socială profundă cu care se va confrunta țara?

În schimbul unor fotolii guvernamentale, pe care le primise cândva și Roșca de la Voronin, dar și al promisiunilor că va scăpa de dosare penale, angajamente pe care le obținuse și Roșca, Pavel Filip a trădat procesul de integrare europeană la care spunea că ține mult, dar și voința alegătorilor care i-au votat partidul cu doar un an în urmă.

Cine nu a învățat din greșelile istoriei, riscă să le repete. Pavel Filip, actualul lider al Partidului Democrat, mai era încă acum un an în top trei politicieni care se bucurau de cea mai mare încredere din partea cetățenilor. Din păcate, însă, Pavel Filip nu a învățat nimic nici din istoria altor politicieni pro-europeni care au făcut alianțe cu stânga politică pentru a-și promova interesele personale sau de moment, nici din experiența colegilor săi din Parlament de la Blocul ACUM, experiență care a demonstrat că nu poți face cu Dodon o alianță viabilă și care să protejeze interesele alegătorilor pro-europeni din Republica Moldova.

