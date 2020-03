15 MII DE PERSOANE TESTATE ZILNIC VS 63 de oameni testați ieri de regimul Dodon/Chicu. Miracolul din Coreea de Sud. CUM STĂPÂNEȘTE virusul, fără să închidă orașe întregi

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile...

La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunță BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control".

Profesorul Kim afirmă că, în viitoarele publicații de specialitate, și medicii intenționează să recurgă la un schimb de informații vizând aspectele clinice ale cazurilor de COVID-19 din țară, după care a declarat: “Sperăm că experiența noastră va ajuta alte țări să țină sub control epidemia de COVID-19”.

El, dar și alți cercetători, ar dori să studieze în detaliu și individual informațiile legate de un singur pacient, ceea ce le-ar permite epidemiologilor să stabilească un soi de tipar al epidemiei și să determine numărul noilor infecții datorat fiecărui caz – un procedeu cunoscut și sub numele de cifră de reproducție de bază sau R0 – perioada de timp dintre infestare și primele simptome și dacă un diagnostic din fașă ar fi în avantajul pacienților.

Acum apar noi focare. Începând de săptămâna trecută, autoritățile au raportat alte 129 de infecții, în majoritate descoperite printr-un call center din Seul. Acesta ar putea fi începutul unei epidemii, atât în Seul, cât și provincia Gyeonggi din apropiere. Regiunea are o populație de 23 milioane de locuitori.

Dar din cauza acestor eforturi, “am cam neglijat alte regiuni din Coreea“, afirmă Oh Myoung-don, specialist în boli infecțioase de la Universitatea Națională din Seul.

“O mare influență asupra menținerii sub control a unei epidemii o are și depistarea sursei de infecție, astfel încât cazul să poată fi izolat“, mai spune dna MacIntyre.

Experiența din Coreea de Sud demonstrează că “o capacitate de diagnosticare pe scară largă este soluția-cheie pentru controlul unei epidemii“, a declarat Raina MacIntyre, profesor specialist în prevenirea bolilor infecțioase de la Universitatea New South Wales din Sydney.

Și a făcut asta fără să închidă orașe întregi și fără alte măsuri drastice, de felul celor care au ajutat China să-ți țină epidemia sub control. “ Coreea de Sud este o republică democratică și considerăm că o carantină strictă nu este opțiunea rezonabilă“, a declarat Kim Woo-joo, specialist în boli infecțioase de la Universitatea din Seul.

