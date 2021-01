15 muncitori indieni care dormeau pe marginea drumului au fost călcați de un camion

Cel puțin 15 muncitori migranți care dormeau pe marginea unei șosele din India au murit după ce un camion scăpat de sub control i-a călcat, informează digi24.ro. Alte șase persoane au fost grav rănite în accidentul petrecut marți dimineață, au anunțat autoritățile locale.

Sănătate 20 Ianuarie 2021, ora: 08:03

