15 state europene au redus accizele pentru a ieftini carburanții

Un număr de 15 state europene au ales să reducă accizele la carburanţi pentru a micşora preţul la pompă, în vreme ce altele au preferat să plafoneze prețurile la combustibil.

15 state europene care au decis reducerea accizelor la carburanţi pentru diferite perioade de timp. Acestea sunt: Belgia (pentru 3 luni), Croaţia (3 luni), Cipru (2,5 luni), Franţa (4 luni), Germania (3 luni), Grecia (3 luni), Ungaria (3 luni), Irlanda (5,5 luni), Italia (o lună), Malta (decizie pentru 12 luni luată în noiembrie 2021), Ţările de Jos (9 luni), Polonia (6 luni), Portugalia (3,5 luni), Slovenia (o lună) şi Suedia (4 luni).

Slovenia



Guvernul Sloveniei a decis să fixeze, începând de marţi, preţul benzinei şi motorinei la 1,503 şi, respectiv, 1,541 euro pe litru, a anunţat ministrul Economiei, Zdravko Pocivalsek, informează agenţia EFE, citată de Agerpres. Măsura vine în contextul puternicei scumpiri a carburanţilor, care s-a înregistrat în ultimele săptămâni, preţurile atingând niveluri record.

Pentru a le limita, Guvernul a luat ca bază preţul cel mai scăzut pe care l-au practicat luni benzinăriile din ţară şi a scăzut 6 eurocenţi la benzină şi, respectiv, 13 eurocenţi la motorină.

"Obiectivul este calmarea situaţiei pe piaţa carburanţilor auto", a explicat ministrul, citat de agenţia locală STA.

Pe de altă parte, acesta a dat asigurări că nu va fi penurie de combustibili şi că Executivul a asigurat cantităţi suficiente pentru consumatori.

Ungaria

Decizia plafonării prețurilor carburanților a fost adoptată în noiembrie anul trecut, pe o perioadă de 3 luni, ulterior fiind prelungită. Comercianții așteptau nerăbdători data expirării, având în vedere că vindeau în pierdere, din cauza creșterii prețului petrolului pe piața mondială. Însă în februarie, Viktor Orban a luat o decizie surprinzătoare, prelungind cu încă 3 luni plafonarea prețurilor. Comercianții s-au unit într-o asociație și au adresat o petiție guvernului. În aceasta, ei spuneau că sunt de acord cu protecția familiilor, dar și ei au familii, care sunt puse acum într-o situație imposibilă, sute de benzinării fiind pe pragul de a închide.

Ca răspuns, guvernul a impus plafonarea prețurilor și pentru comercianții en-gros, cei de la care benzinăriile cumpărau carburanții. Numai că nici lor nu le convenea să vândă mai ieftin decât cumpărau. Astfel, a început să circule știrea că nici comercianții en-gros nu mai cumpără combustibili. OMV și Shell nu mai importă carburanți, iar sarcina aprovizionării benzinăriilor rămâne la MOL, cu o logistică nepregătită pentru asemenea cerere. Multe benzinării au început să limiteze cantitățile deservite și să interzică alimentarea în canistre, ceea ce pune într-o situație dificilă grădinarii și micii agricultori.

Prețul plafonat a atras atenția și automobiliștilor și transportatorilor din țările vecine. Dacă în Ungaria, litrul de benzină costă 1,2 EUR, în Austria și Slovacia prețul este de 1,6-1,7 EUR, ceea ce generează un trafic intens la benzinării în orașele de frontieră ungare. Ca să înțelegem diferența: prețul plafonat este de 480 HUF pe litru, în condițiile în care prețul de piață ar fi de 640 HUF la benzină și 717 HUF la motorină, scrie RFI

Toate acestea au dus la formarea de cozi la benzinăriile din provincie, de teamă că se vor termina carburanții..

În 10 martie, măsura a fost modificată în sensul că nu se mai aplică vehiculelor de peste 3,5 tone dacă sunt înmatriculate în străinătate și vehiculelor de peste 7,5 tone dacă sunt înmatriculate în Ungaria.

Croaţia



Croația a introdus pentru prima dată un plafon valabil o lună pentru prețul combustibilului în octombrie anul trecut. Plafonul este reînnoit lunar. „Din cauza schimbărilor bruște și bruște ale prețurilor petrolului și derivatelor petroliere, atât pe piața mondială, cât și pe cea mai apropiată piață mediteraneană de referință, acestea ar trebui limitate pe o anumită perioadă de timp”, au declarat oficialii Guvernului într-un comunicat de presă.

Plafonul pentru Eurosuper 95 este de 11,37 kuna (1,7 USD/1,5 euro) pe litru, pentru Eurodiesel este de 11,29 kuna iar pentru Eurodiesel BS blue folosit în agricultură, pescuit, acvacultură și navigație este de 6,50 kuna. Prețurile carburanților premium nu vor fi plafonate.

Suedia



Guvernul suedez a introdus un pachet de sprijin care urmărește să atenueze șocul cauzat de creșterea prețurilor la combustibil și electricitate.

Pachetul de sprijin prevede reducerea temporară a accizeli la combustibil, dar și compensații separate pentru proprietarii de mașini.

Potrivit guvernului, prețul benzinei și motorinei la pompă ar scădea cu aproximativ 1,30 SEK, sau aproximativ 12 cenți pe litru. O compensație separată de 1.000 SEK, sau puțin sub 95 EUR, ar urma să fie acordată tuturor persoanelor fizice care dețin o mașină. În plus, cei care locuiesc în anumite zone (mai slab populate) ar primi 500 SEK, sau aproximativ 47 EUR per proprietar de mașină.

Ministrul Bugetului, Mikael Damberg , a declarat în cadrul unei conferințe de presă că războiul din Ucraina se va simți inevitabil și în Suedia. „Când se duce un război la 700 de kilometri de granițele noastre, vreau să fiu clar că vom fi și noi afectați.

Pe lângă măsuri, guvernul alocă fonduri suplimentare pentru reînnoirea parcului auto. Cumpărătorul unei mașini electrice poate primi o subvenție de 70.000 SEK, sau aproximativ 6.600 EUR, dacă își cumpără o mașină electrică.

Franţa



Franța urmează să introducă o reducere de 15 cenți pe litru la prețul combustibilului de la 1 aprilie. De asemenea, guvernul francez a decis și un ajutor imediat de 400 de milioane de euro alocat transportatorilor. Fondul va fi alocat pe baza numărului de vehicule și a tonajului acestora, circa 520.000 de vehicule urmând să primească bani.

Transportatorii pot solicita următoarele sume în cadrul ultimului ajutor imediat: vehicule de transport mărfuri cu sub 7,5 t: 400 euro; vehicule de transport mărfuri cu greutatea între 7,6 t și 25,9 t: 600 euro; vehicule de transport mărfuri de peste 26 t: 750 euro; vehicule utilitare ușoare: 300 euro.

Germania



După săptămâni de discuții, cabinetul federal a anunțat în cele din urmă un pachet de ajutor în 24 martie,. Potrivit acestuia, taxa pe combustibilul folosit de autovehicule va fi redusă, cu 30 de cenți pe litru pentru benzină și cu 14 cenți pe litru pentru motorină.

Spania

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a confirmat planurile guvernului de a oferi 6 miliarde de euro în ajutoare directe și/sau subvenții pentru combustibil . Detaliile au fost oferite după ce spaniolii riscau să provoace tulburări sociale din cauza inflației ridicate (aproape 8%) și a creșterii prețurilor la combustibil, ceea e a dus la greva șoferilor de camioane, opriri ale producției și la proteste în masă ale fermierilor și pescarilor.

Planul guvernamental include, de asemenea, „o reducere minimă de 20 de cenți pe litrul de combustibil”, a spus Sánchez. Din această reducere, 15 cenți ar fi suportați de guvern și cinci cenți de companiile petroliere.

Belgia



Reducerea accizelor la carburant intrată în vigoare la 19 martie va face ca prețurile la pompe să scadă cu 17,5 cenți pe litru, iar un plin al unui rezervor de 60 de litri cu benzină sau motorină va costa cu 10,5 euro mai puțin decât în ​​prezent (18 martie). Decretul Regal care transformă măsurile în lege a fost publicat mai devreme în Jurnalul oficial.

Măsura ar putea fi revizuită la mijlocul lunii iunie.

Olanda



Accizele și TVA. care reprezintă în prezent aproximativ jumătate din prețul benzinei și aproximativ 40 la sută din prețul motorinei, vor fi reduse de la 1 aprilie. Guvernul olandez va reduce acciza pe litru de benzină fără plumb cu 17 cenți și pentru motorină cu 11 cenți pe litru.

Italia



Italia a redus taxele la combustibil - și, prin urmare prețul la pompă, ca răspuns la scumpirea carburanților. Dar nici șoferii și nici benzinarii nu sunt mulțumiți de măsură, care înseamnă o reducere de 25 de cenți, valabilă doar până la finalul lunii aprilie.

Reducerea a venit ca parte a unui pachet de măsuri aprobat vineri de guvern, în valoare de 4,4 miliarde de euro, despre care premierul Mario Draghi a spus că va fi „finanțat nu din bugetul public, ci de companiile din sectorul energetic”.

„Mă simt un pic păcălit. În 30 de zile se va termina și totul va fi așa cum era înainte, deci ce s-a schimbat?”, spune un localnic.

Regatul Unit



Regatul Unit a anunțat o reducere a accizei la combustibil de 5 penny pe litru pentru o perioadă de 12 luni. Potrivit ministrului de Finanțe Rishi Sunak, reducerea de 5p este cea mai mare reducere pe care a făcut-o vreodată Regatul Unit. Până a fi redusă, acciza era de 58 de penny/litru. Sunak a spus că măsura, care a intrat deja în vigoare va duce la economii ale firmelor și populației de circa 5 miliarde de lire sterline

Irlanda



Guvernul Irlandei a anunțat o reducere cu 20 de cenți a accizei / litrul de benzină, o reducere cu 15 cenți / litrul de motorină și o reducere de 2cenți la litrul de motorină verde. Modificarea se va aplica până la sfârșitul lunii august și va costa bugetul 320 de milioane de euro. Premierul și-a cerut scuze că economia nu își permite să facă mai mult.

Polonia

Ca parte a „scutului anti-inflație” al guvernului polonez, țara a redus TVA la carburanți la zero începând cu 1 februarie. De asemenea, tot la zero a fost redus TVA la alimente, gaze și îngrășăminte. Se estimează că efortul bugetar este între 15 și 20 de miliarde de zloți (3,3-4,4 miliarde de euro).

Planul vine după ce un pachet anterior de măsuri (de 10 miliarde de zloți) fusese anunțat în noiembrie, acel plan incluzând reducerea accizei la combustibil, TVA mai redus la gaz și electricitate, precum și o alocație specială pentru aproximativ cinci milioane de gospodării.