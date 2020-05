16 REȚETE naturiste pe bază de SFECLĂ ROȘIE pentru diverse boli

Substantele vitale din sfecla nu se distrug prin fierbere, dar este preferabil sa fie consumata cruda.Iata 16 retete naturiste pe baza de sfecla rosie.



1. Alcoolism

Complexul de metode folosite in vindecarea alcoolismului prevede si imbogatirea organismului cu saruri de potasiu, vitamine si alte substante care ajuta la reducerea tendintei irezistibile de a consuma alcool. Cu 30 de minute inainte de masa, se beau 100 ml de suc de sfecla, iar la mesele principale se consuma salata de sfecla rasa, fiarta sau coapta in cuptor.

2. Amigdalita

In medicina populara se folosesc multe preparate din sfecla pentru tratarea amigdalitei. Pentru gargara, se foloseste apa calduta in care s-au fiert frunze sau radacina de sfecla. O alta metoda: se da pe razatoare sfecla cruda, se umple un borcanel de 700 ml, se adauga 2-3 linguri de otet si se lasa la macerat 3 ore, amestecand periodic. Se stoarce sucul si se adauga putina miere de albine. Se face gargara la fiecare 2 ore. Pentru accelerarea vindecarii, in pauze, intre gargare, se mesteca incet cate o felie de sfecla cruda.

3. Anemie

Continutul bogat in fier al sfeclei favorizeaza ridicarea nivelului de hemoglobina din sange. Se recomanda consumul zilnic al sfeclei in stare cruda, fiarta sau murata. De 2-3 ori pe zi, se mananca 150 g de salata din sfecla, morcovi si ridiche neagra crude, date prin razatoare, amestecate cu suc de lamaie sau smantana.

4. Bronsita cronica

Se stoarce sucul dintr-un kg de sfecla, se amesteca cu 1 kg miere de albine, 500 ml vin rosu de casa, un pahar de suc de morcov si 1 kg de piersici curatate de samburi si taiate felii. Se pune totul intr-un borcan de sticla, care se introduce intr-un vas cu apa calduta. Dupa primul clocot, se fierbe 10-12 minute, pe baie de aburi. Pe parcurs, se amesteca cu o lingura de lemn sterilizata. Se pastreaza in frigider. Se beau cate 75 g dimineata, pe nemancate, dupa care se mananca o bucatica de unt. Doza obtinuta este pentru o singura persoana. Ajuta si la vindecarea diferitelor afectiuni ale aparatului respirator provocate de raceala, dar si pentru profilaxia lor.

5. Constipatie, ocluzii intestinale, hemoroizi, hipertensiune, varice, aritmie

Se pun la fiert 5 litri de apa de izvor si, cand da in clocot, se adauga 600 g de sfecla tocata si se ia de pe foc. Se infuzeaza 3 ore, apoi se strecoara. Se amesteca cu 150 g de zahar si o lingurita de drojdie uscata si se pune intr-un loc cald, pentru 24-36 de ore. (Tratamentul va avea efect pozitiv numai in caz de renuntare categorica la bauturile alcoolice, inclusiv berea. Dupa 2-3 pahare de vin sau bere, bolile ocupa din nou pozitiile castigate si tratamentul trebuie inceput de la zero.) Impreuna cu sfecla, in apa puteti sa adaugati si plante medicinale pentru afectiunile de care suferiti, de exemplu: matase de porumb, paducel, flori de castan. Dupa stoarcerea lichidului, din sfecla ramasa se modeleaza bilute de marimea corcoduselor si se pastreaza in frigider sau in congelator (daca sunt multe). Dimineata, pe nemancate, se beau 300 ml de suc fermentat de sfecla. Daca dupa 30-45 de minute apare senzatia de foame, se mesteca incet si se inghite cate o biluta de sfecla. Procedeul se repeta ori de cate ori apare senzatia de foame. Daca ea nu dispare dupa consumul a 7-10 bilute de sfecla, se pot consuma si alte alimente slab calorice.



6. Curatarea organismului de metale grele si radioactive, dizolvarea placilor aterosclerotice din vasele sanguine

Se prepara un amestec din cantitati egale de sucuri din sfecla, morcov si ridiche neagra. Amestecul se toarna in sticle de culoare inchisa si se tine 3 ore in cuptorul incalzit slab. Se bea de 3 ori/zi cate o lingura, intre mese.

7. Curatirea sangelui, intarirea imunitatii

500 g de sfecla si 500 g de morcov se taie marunt. Peste legume se toarna apa clocotita cat sa le acopere cu 2 degete si se fierb pe foc mic timp de 30 de minute. Cand legumele sunt fierte, se adauga cate o cana de stafide si caise uscate si se lasa sa mai fiarba 2-3 minute. Dupa racire, preparatul se amesteca cu 2 linguri de miere de albine si se lasa pentru 12 ore la racoare. Se consuma de trei ori pe zi cate 100-150 g timp de o luna. Preparatul ajuta si la restabilirea organismului slabit dupa o boala grea.



8. Depuneri de colesterol, constipatie

Trei litri de apa rece se toarna peste 1 kg de sfecla taiata marunt. Se adauga 6-8 crengute de urzica sau 2-3 frunze tinere de hrean. Urzica se schimba zilnic. Componentele se pun in camara, intr-un borcan. Se bea cate un pahar, de trei ori pe zi.



9. Dezintoxicare

Un pahar de frunze de sfecla tocate se amesteca cu un pahar de zahar si 3 litri de zer. Amestecul se pune la fermentat intr-un loc cald, ferit de lumina, acoperit cu 3 straturi de tifon. Dupa doua saptamani, se strecoara. Se beau cate unul, apoi cate doua pahare pe zi.

10. Disbacterioza

Flora intestinala se restabileste cel mai rapid daca se consuma sfecla marinata. Modul de preparare: sfecla spalata bine se fierbe, se raceste, se curata de coaja si se taie felii subtiri. Inainte de a pune feliile in borcan, sfecla se cantareste. Pentru un kilogram de sfecla este nevoie de 1 litru de apa, 2 pahare de otet de mere, cate o lingurita de sare si zahar, 10 boabe de piper negru, 6 cuisoare si 2 foi de dafin. Marinata se aduce pana la punctul de fierbere si se tine pe foc slab, 3-5 minute. Otetul se adauga dupa racire. Marinata se toarna in borcan peste feliile de sfecla. Se pastreaza la rece.



11. Gripa, raceala

Se amesteca 300 g suc de sfecla cu 200 g suc de rosii, cu sucul dintr-o lamaie, 5 linguri suc de ceapa, 4 crengute de menta, sare, zahar si piper negru macinat (dupa gust). Dupa 2 ore, se scoate menta si se beau cate 50 ml suc cu inghitituri mici, intre mesele principale.

12. Hipertensiune

In medicina populara gasim foarte multe retete pentru reglarea tensiunii, in care ingredientul principal este sfecla. Se amesteca in parti egale suc de sfecla cu miere de albine si se beau cate 2 linguri de trei ori pe zi. In loc de miere, puteti sa-l amestecati cu suc de paducel.



13. Hipertensiune cu dureri de cap si edem al picioarelor

Se storc 300 ml suc de sfecla, se amesteca cu sucul de la o lamaie, 1,5 l apa si 300 g zahar sau miere. Ingredientele se tin intr-un borcan de 3 l acoperit cu tifon, intr-un loc cald, pentru fermentatie. Lichidul sampanizat nu se pastreaza la frigider. Se beau de 3-4 ori pe zi cate 100-150 ml. Regleaza tensiunea arteriala si face sa dispara durerile de cap si vajaiturile.

14. Litiaza renala

Se taie in felii subtiri 3-4 sfecle de marime medie, curatate. Se pun intr-un borcan de 3 litri. Se toarna deasupra apa rece, in asa fel incat sa ramana un loc gol de 2-3 degete. Pe gura borcanului se pune un tifon. Timp de 7-8 zile, borcanul se lasa la temperatura camerei, amestecand continutul zilnic, cu o lingura de lemn, apoi lichidul se strecoara in alt vas si se pastreaza in frigider. Preparatul se bea fara restrictii. Intre timp, se prepara o alta portie de bautura. In 5-6 luni, in afara de curatarea rinichilor de nisip, este posibila si imbunatatirea digestiei si reglarea tensiunii arteriale.

15. Menopauza

Deseori, in anotimpul cald, apar diferite dereglari, mai ales menstruatii abundente, cand se pierd cantitati mari de fier. Se bea suc de sfecla in portii mici (75-100 ml) de 2-3 ori pe zi.

16. Pietre in colecist

Ca sa eliminati pietrele din colecist, concomitent cu alte metode, se foloseste si siropul de sfecla. Un kg de sfecla taiata felii subtiri se fierbe in 2 litri de apa, pana se obtine un sirop concentrat. Se beau cate 150 ml, de patru ori pe zi, cu 40 de minute inainte de masa.