18 iulie 2017 / Mai mulți absolvenți au refuzat diploma lui Dodon

O sută cei mai buni absolvenți de liceu ai promoției 2017 din Moldova au fost premiați, astăzi, cu „Diploma de Onoare” a Președintelui Republicii Moldova. Majoritatea au participat la marele eveniment și s-au fotografiat alături de președintele Igor Dodon.

După ce o tânără din Chișcăreni și o tănără din Cahul au spus că au decis să refuze diploma de onoare oferită de președintele Dodon, mai multe reacții de acest gen au început să apară. Marina Josanu din Glodeni, care învață la IPLT „Vasile Coroban” a refuzat și ea prezența la decernarea diplomelor oferite de Igor Dodon.

„Sunt acum în România și încerc să-mi rezolv viitorul în Vest. Cred în Dumnezeu și în dreptate, nu știu cine și cum e, dar la mine e bine și tot pentru țara mea plec, ca să o ajut” spune Marina.

Vedeți aici ce spune și Valeria Bratu din Cahul, și Mihaela Ungureanu din Sângerei.

„Nu accept să merg la un eveniment organizat sub egida Președintelui, perspectivele căruia nu le împărtășesc deloc. O așa zisă apreciere a președintelui, cel care e împotriva istoriei, limbii române și a tot ce este românesc și în general a identității mele, nu mă face să mă simt specială în nici un fel. Diploma sa de onoare nu adaugă nimic în CV-ul meu, pentru mine a fi om demn si vertical înseamnă mai mult decât toate diplomele din lume. Îmi iubesc foarte mult țara și mereu mi-am dorit ca ea să aibă viitor, dar direcția în care se indreaptă lucrurile sub egida actualului șef de stat nu e ceea ce mi-am dorit și am sperat că se va întâmpla. Îmi doresc alt viitor de la țara mea, iar asemenea festivități nu mă onorează”, a recunoscut Mihaela pentru Agora.

UPDATE: Mihaela Ungureanu a decalarat că un consilier de la președinție negă acest lucru și spune că aceasta nu a fost în lista celor 100 de absolvenți.