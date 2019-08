20 de ani la putere / Proiectul Putin treptat „se dezumflă”

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

În basme crezi mai ușor, dacă ai stomacul plin... Există, însă, și factorul intern. Într-o măsură mai mică sau mai mare, este clar că jocurile ideologice, ideile false despre interesele cetățenilor și ale statului încetează să mai funcționeze. Acest lucru se datorează scăderii vizibile a nivelului de trai al majorității populației, care începe să-și exprime nemulțumirea față de actuala putere. Cum se spune: în basme crezi mai ușor, dacă ai stomacul plin! În plus, mai devreme sau mai târziu, nemulțumirea elitelor răsfățate de Putin, care în mod cert nu și-au dorit un asemenea final, se va transforma într-un protest deschis cu consecințe imprevizibile.

Evenimentele pot evolua în continuare după scenarii diferite. Este foarte dificil astăzi să evaluezi și să estimezi viabilitatea regimului de guvernare din Rusia. Pe lângă resursele acumulate, depinde, de exemplu, și de cât de constant va crește presiunea sancțiunilor din exterior, dar și de cum se va dezvolta situația economică. Experții economici independenți au păreri împărțite despre cât de mult poate dura acest lucru. În ceea ce privește problema principală, opinia lor este aceeași: economia rusă este sortită să se scufunde pe fondul sancțiunilor, fără să înregistreze vreo creștere în următorii ani. Altfel spus, problemele economice ale Rusiei nu pot fi rezolvate în prezent cu ajutorul instrumentelor economice. E nevoie de o schimbare radicală a cursului politic, ceea ce este pur și simplu imposibil de realizat sub actuala putere.

Convingerea lui Vladimir Putin că și acest lucru va trece fără urmări are la bază mai mulți factori, dar mai ales conștientizarea unicității propriei sale situații politice. Anexarea Crimeei și declanșarea războiului separatist în estul Ucrainei cu scopul distrugerii statalității ucrainene a constituit punctul de cotitură în cariera politică a lui Putin. Din acel moment, Occidentul înțelege că regimul instaurat în Rusia reprezintă un pericol iminent direct.

Nu mai contează dacă Vladimir Putin a înțeles că modelul politic pe care l-a construit nu se încadrează în structura relațiilor economice libere sau dacă declinul reformelor liberale s-a produs treptat din motive firești. Ceea ce contează este că, în ultimii ani, economia rusă se află în pragul recesiunii, sectorul bancar își pierde viabilitatea, producția industrială și investițiile se micșorează în același ritm, iar veniturile reale ale cetățenilor scad pentru al șaselea an consecutiv. De vină sunt nu doar sancțiunile internaționale. În lumea modernă, o economie în care prezența statului este atât de puternică s-a dovedit a fi nepregătită pentru o concurență reală, în mod special din cauza eficienței economice scăzute și a marii corupții.

Cu toate acestea, obiectivul principal trasat atunci de economiștii liberali - diversificarea economiei ruse și reducerea dependenței acesteia de exporturile de hidrocarburi – așa și nu a fost realizat. Motivul pentru care economia rusă nu a putut face un salt revoluționar, în condițiile unei conjuncturi economice externe ideale, a fost formulat de Egor Gaidar în timpul unei prelegeri: „Un model autoritar de guvernare intră, mai devreme sau mai târziu, în contradicție cu economia liberală, iar această contradicție este insurmontabilă”. O dovadă în acest sens este creșterea accentuată a prezenței statului în toate ramurile economiei și trecerea celor mai importante sectoare economice (în primul rând, industria petrolieră) sub controlul deplin al statului.

Cu excepția unei perioade scurte de timp, sfârșitul anului 2011 - începutul anului 2012, opoziția rusă nu a creat mari probleme regimului Putin. Sistemul de putere creat în Rusia, controlul total asupra sistemului politic și asupra principalelor mass-media influente au permis Kremlinului să țină opoziția la periferia vieții politice rusești, fără să recurgă la represalii grave și masive. Chiar și asasinarea lui Nemțov are legătură, probabil, cu poziția sa vehementă față „liderul național” și nu cu perspectiva unui succes politic real pentru adversarii lui Putin. Discreditarea oricărei mișcări de opoziție și a liderilor acesteia - de la Kasparov până la Navalnîi - constituie un element important al politicii interne de care este responsabil un departament special din administrația prezidențială. Situația economică a jucat un rol principal în procesul de marginalizare cu succes a opoziției, ceea ce a garantat regimului, până la un moment dat, posibilitatea să mențină nivelul de trai al cetățenilor, fără să se teamă de eventuale proteste antiguvernamentale în masă.

Forțele de securitate cecene nu au vreo restricție de acțiune pe teritoriul întregii țări, iar una dintre unități își are sediul chiar în centrul Moscovei. Kadîrov se consideră principala barieră împotriva unei „amenințări portocalii” și este gata oricând să-și demonstreze angajamentul față de „idealurile unei Rusii mari” nu numai prin vorbe, dar și prin fapte. Mulți sunt convinși că rolul liderului cecen în asasinarea lui Boris Nemțov în februarie 2015 nu este deloc unul secundar. Prezența factorului Kadîrov în relațiile dintre autorități și opoziție descrie elocvent însuși caracterul acestor relații.

Din acest moment, sistemul politic al Rusiei capătă un caracter imitativ. Practic toate instituțiile politice și sociale de importanță își pierd din subiectivitate și, chiar dacă își păstrează însemnele tradiționale, devin unelte ale puterii executive. Nu mai există nicio ramură independentă a puterii în Rusia, inclusiv cea judiciară, iar Constituția își pierde din valoare, deoarece se transformă într-un document care nu mai reflectă structura relațiilor sociale și politice instaurate. Regimul Putin nu mai are de ce să modifice Constituția – o ignoră pur și simplu.

Concentrarea pârghiilor puterii, distrugerea centrelor de putere concurente și împiedicarea apariției de noi centre de alternativă era obiectivul lui Vladimir Putin în politica sa internă. Primii pași făcuți spre „modernizarea autoritară” au constat în crearea districtelor federale și reformarea Consiliului Federației [camera superioară a Parlamentului rus]. Ambele reforme, realizate deja în 2000, urmăreau, în primul rând, o slăbire accentuată a „partidului guvernatorilor”. A fost creată o entitate de supraveghere a liderilor regiunilor, guvernatorii înșiși fiind excluși din camera superioară a legislativului și înlocuiți cu persoane de rangul doi. Așa a început construcția „verticalei puterii” lui Putin. În 2004, după tragedia de la Beslan, sub pretextul unei inventate „combateri a amenințării teroriste”, au fost anulate alegerile directe ale liderilor regionali, iar șeful statului începe să numească personal guvernatorii. Din acel moment, factorul de influență regională asupra politicii centrului federal încetează să mai existe.

O astfel de naivitate a celor care au prescris destinul Rusiei pentru mulți ani înainte se explică prin faptul că persoanele respective nu aveau cunoștințe elementare în domeniul politicii reale și nici competențele corespunzătoare. Așa că Vladimir Putin, înțelegând că toate pârghiile de control se află acum în mâinile sale, distruge rapid întreaga structură și dă de înțeles că nu are nevoie de protecție din partea nimănui. O asemenea turnură a evenimentelor a fost o surpriză extrem de neplăcută pentru clanul „familiei”. Omul, pentru a cărui promovare în calitate de politician nr.1 au fost utilizate cele mai monstruoase tehnologii electorale posibile, anume războiul, a învățat o lecție importantă: nu există restricții morale în calea rezolvării unei probleme!

Prin urmare, Vladimir Putin nu a înșelat așteptările celor care l-au pus în fruntea țării. Alegerea succesorului a fost condiționată: Putin trebuia să garanteze pentru totdeauna inviolabilitatea „familiei”. Ceea ce a și făcut. Peste câțiva ani, la Londra, când l-am întrebat pe Berezovski, dacă Putin și-a asumat și alte condiționalități, el a răspuns negativ. „Subiectul loialității nu a fost deloc abordat. Niciunul dintre cei care l-a propus pe Putin și a făcut lobby pentru candidatura sa în fața lui Elțîn, nu a avut vreo umbră de îndoială că va fi capabil să dețină controlul asupra lui. Voloșin, de exemplu, credea că el va fi înlocuit peste un an sau doi”.

Desigur, nu putem afirma cu certitudine absolută că invadarea Daghestanului, aruncarea în aer a blocurilor de apartamente și cel de-al doilea război în Cecenia sunt verigi ale unui singur lanț care au dus la ascensiunea rapidă a noului lider rus. Astăzi, însă, când am aflat cu toții atât de multe lucruri despre evenimentele uimitoare petrecute în acele luni, acest scenariu pare cel mai probabil. După ce canalul NTV începe să investigheze exploziile produse în clădirile rezidențiale și să critice dur politica autorităților ruse în Caucaz, soarta postului de televiziune a fost decisă.

Proiectul privind crearea unei alternative opoziției a fost realizat cu viteza fulgerului și uimitor de eficient. Dacă în vara anului 1999 nimeni nu auzise despre Unitate [Edinstvo – rus.], atunci la alegerile parlamentare din 19 decembrie, partidul condus de Serghei Șoigu, ministrul pentru Situații de Urgență, și sprijinit de Vladimir Putin, se clasează pe locul doi, după Partidul Comunist. Astfel, opoziția lui Lujkov este anihilată, iar, în mai puțin de un an, se dizolvă în structura politică pro-guvernamentală. Victoria partidului Edinstvo a fost predeterminată de o situație de criză creată artificial în țară. Pe fundalul războiului din Caucaz și urmare a atacurilor teroriste fără precedent asupra orașelor rusești, alegătorii și-au legat speranțele de stabilitate de un nou lider puternic și au votat pentru Putin la parlamentarele din 1999.

