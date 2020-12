20 de întrebări și răspunsuri despre vaccinul împotriva COVID-19

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

Dacă decizi însă să nu te vaccinezi, este vital să reții că gestul tău nu va avea implicații doar pentru tine, sub nicio formă. În primul rând, vei sabota în mod direct obținerea procentului de aproximativ 60% de oameni vaccinați din populație, pentru obținerea imunității de turmă. În consecință, virusul va continua să circule în rândul populației, să îngroape economia, micile afaceri și, nu în ultimul rând, oameni vulnerabili.

Diferența față de alte boli, este că întreaga comunitate științifică și-a strâns resursele pentru a înțelege cum funcționează virusul, ca ulterior să-l poată combate. În plus, s-au finanțat centre de producție în masă, dinainte ca un vaccin să fie certificat, ca sistemul să fie eficientizat la maxim, iar milioane de doze să fie gata pentru distribuție în secunda doi după certificare.

15. Dacă vor deveni disponibile mai multe vaccinuri și te vaccinezi de mai multe ori, ești mai protejat? Din păcate, nu vom avea un răspuns cert la această întrebarea decât după procesul de certificare al vaccinurilor de către o autoritate independentă. Cel mai probabil, însă, un vaccin va fi suficient. 16. Ar fi bine să te vaccinezi împotriva gripei în acest an? Da. Deși gripa și COVID-19 sunt boli diferite, o parte dintre simptome sunt similare. Deși nu știm cu precizie modul în care cei doi viruși interacționează, au fost deja înregistrate cazuri în care o persoană s-a infectat cu amândouă simultan, efectele negative fiind amplificate. În plus, cazurile de gripă pun o presiune sporită pe un sistem medical obosit, care se chinuie să facă față cazurilor de coronavirus. Cu cât numărul celor care se vaccinează împotriva gripei este mai mare, presiunea pe sistemul medical se reduce semnificativ.

12. Dacă am avut coronavirus și m-am vindecat, mai trebuie să mă vaccinez? Când o persoană se infectează cu anumite boli, precum oreion sau pojar, este automat protejată împotriva reinfectării, fără să mai fie necesar un vaccin. Pentru alte boli, însă, precum gripă, un vaccin anual te protejează de variații, mutații ale virusului.

9. Va exista un vaccin pentru copii? La momentul de față, toate vaccinele aflate în testare s-au axat doar pe adulți, aceștia fiind mai afectați de infecțiile cu COVID-19. Odată cu extinderea testelor și trecea lor în faza 4, vor și incluși și copii printre voluntari, pentru a se măsura eficacitatea și siguranța în cazul lor. În prima fază însă, poate chiar pentru primul an, este improbabil să fie vaccinat vreun copil.

8. Cât va dura până când marea masă a populației va fi vaccinată, din momentul în care un vaccin este aprobat? S-au vehiculat mai multe valori în presă pe marginea acestui subiect, dar o valoare sigură, exactă, nu există. Cel mai probabil, însă, după ce un vaccin a fost certificat, vom avea de așteptat între șase luni și un an până când va ajunge la toată lumea. Durata poate crește sau scădea și în funcție de puterea de producție a celui care finalizează cel mai repede un vaccin eficient și sigur.

Un motiv în plus pentru care nu trebuie să-ți faci griji în privința mutațiilor ține de modul în care au fost dezvoltate vaccinurile actuale. Acestea au vizat izolarea și atacarea unor secțiuni a proteinei spike din virus care, până la această oră, nu a fost afectată de mutații. 7. Când va fi disponibil un vaccin în țara noastră? Deși se vehiculează că vor exista câteva vaccinuri în piață înainte de finele lunii decembrie, niciun vaccin nu va fi distribuit până când nu este 100% sigur, după finalizarea fazei 3 de testare și nu este certificat de FDA în SUA sau de către autoritatea medicală din cadrul Uniunii Europene. După ce s-au agregat toate datele de la participanții la test și a fost certificată rata de eficacitate sporită a acestuia, fără să existe dovezi de efecte secundare serioase, va fi inițiat un proces meticulos și cât se poate de transparent de verificare.

În privința vaccinurilor cele mai mediatizate, conform datelor oficiale furnizate de producător, vaccinul Pfizer are o rată de eficiență de 95%, în timp ce Moderna gravitează în jurul aceleiași valor, 94,5%. 5. Ce se întâmplă cu vaccinurile aflate în stadii avansate de testare? Studiile pe vaccinuri încearcă să măsoare beneficiile și efectele secundare ale vaccinurilor în lumea reală, până când o mare parte din populație este protejată. Oamenii de știință încearcă să afle dacă discutăm de o imunitate permanentă sau temporară, dacă vaccinul previne în totalitate cazurile grave de infecții COVID-19.

Dezvoltarea concomitentă a mai multor vaccinuri are ca scop, printre altele, vizarea unor categorii diferite de populație, de vârste diferite, afecțiuni cronice diferite și nu numai. Dacă vrei să înțelegi un pic mai bine ce vaccinuri se dezvoltă global și în ce stadiu de testare sau certificare se află, găsești informații actualizate în timp real la această adresă – Coronavirus Vaccine Tracker, creat de New York Times.

În faza premergătoare testelor clinice, cercetătorii evaluează comportamentul bolii în laborator, într-un mediu controlat. Deseori, în prima fază, un vaccin este testat pe animale pentru a se vedea cât este de sigur, dar și cât este de eficient. După o perioadă de certificare a rezultatelor și o pre-aprobare, vaccinul începe să fie testat pe oameni. Ca referință, majoritatea vaccinurilor de care ai auzit la știri în ultimele luni au fost testate încă din luna martie sau aprilie a acestui an.

3. Ce sunt testele clinice, metoda prin care se testează un vaccin? Fiecare vaccin nou trece printr-un proces foarte riguros de cercetare și dezvoltare, de la ideea de bază, până la studiu/experimentare și licențiere pentru distribuire în masă. Până când un vaccin să fie considerat sigur, trebuie certificat de autorități importante atât în SUA, cât și în Europa, Marea Britanie, India, Rusia, China și nu numai. Dacă una dintre aceste autorități identifică o problemă, vaccinul are mari șanse să fie respins la nivel global.

Întrebări și răspunsuri despre vaccinul împotriva COVID-19 Dacă tot am lămurit partea statistică a ecuației, voi începe să ofer răspunsuri la cele mai arzătoare întrebării despre vaccinurile care au început să apară în ultimele săptămâni. Majoritatea datelor pe care le vor furniza sunt din surse științifice ușor de verificat, fără nicio doză de subiectivism sau deformare a realității. Cu speranța că nu îmi va scăpa nimic, vor încerca să fiu cât se poate de explicit pe acest subiect cam de 10 ori mai sensibil decât ar trebui să fie.

Ca o notă de subsol, în urmă cu câteva luni, am făcut și eu un sondaj simplu pe Facebook Stories pe acest subiect, iar reticența a fost și mai mare printre cei câteva sute de oameni care au ales să voteze. Doar 47% au afirmat că s-ar vaccina. Detaliile acelui set de circumstanțe le-am explicat în acest articol – Moartea științei: când Ion a devenit epidemiolog, economist și anti-vaccinist.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

