20 ianuarie 2020 /// Viorel Morari ar fi pornit URMĂRIREA PENALĂ împotriva „Exclusiv Media” fondată de Furculiță, un apropiat de-a lui Igor Dodon

Respectiv, împrumuturile primite de „Exclusiv Media”, se ridicau cumulativ la circa 7 milioane de lei, nu 20 de milioane. Compania a acordat însă 8,8 milioane de lei sub formă de împrumuturi la 17 persoane fizice, fără dobândă.

Potrivit documentului care a ajuns în posesia Ziarului de Gardă, PA a solicitat Serviciului Fiscal de Stat să prezinte fotocopiile tuturor actelor deținute în privința mai multor persoane și companii care au avut rapoarte financiare cu Partidul Socialiștilor (proveniența, plata impozitelor pe venit, declarații pe venit etc.).

