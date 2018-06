200 de câini de la Cernobâl, trimși în SUA. Ce au descoperit savanții

Oficialii ucraineni au anuntat ca vor trimite 200 de caini vagabonzi care traiau in ruinele centraleiu de la Cernobil, in speranta ca vor fi adoptati in Statele Unite.





Potrivit Meduza.io, animalele trebuie să treacă printr-o perioadă de carantină de o lună şi jumătate, fiind monitorizate pentru orice afecţiune produsă de radiaţii într-un adăpost special din zonă. Cercetătorii angajaţi de ONG-ul american “Clean Futures Fund”, care studiază câinii de la Cernobîl de ani de zile, spun că aceştia trăiesc mult mai puţin decât alţi câini.

Majoritatea animelelor din zona fostei centrale nucleare sunt pui, puţini câini ajungând la 6 ani. De asemenea, cercetătorii suspectează că unii câini s-ar fi împerecheat cu lupii din zonă.





Cei care lucrează în apropierea centralei sunt sfătuiţi să nu interacţioneze cu animalele, pentru că acestea ar putea suferi de turbare. Un alt risc este acela ca animalele să aibă particule radioactive pe blană

Peste 300 de câini fără adăpost trăiesc în regiunea afectată de dezastrul de la Cernobîl. Atunci când familiile şi-au părăsit locuinţele, şi-au lăsat în urmă animalele de companie. Ulterior au fost trimişi militari care să îi ucidă, însă unii câini au supravieţuit şi au populat zona. Acum, guvernul ucrainean şi ONG-urile încearcă să dea câinii spre adopţie în ţările occidentale.

