Istorie 21 Iunie 2020, ora 08:44 21 iunie – Istoricul zilei Marime Font

1527 – A încetat din viaţă Niccolo Machiavelli, istoric, scriitor, politician italian 1633 – Omul de ştiinţă italian Galileo Galilei este găsit vinovat de către Inchiziţie de „bănuită erezie“ pentru apărarea opiniei heliocentrice formulate de Copernic, în care se crede că Pământul şi alte planete orbitează în jurul Soarelui. Deşi a fost forţat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat şi o perioadă nelimitată de arest la domiciliu 1848 – În revista „Foaie pentru minte, inima şi literatură” a apărut poezia „Un răsunet„, de Andrei Mureşanu. Din data de 24 ianuarie 1990, această poezie, pe muzica lui Anton Pann, a devenit Imnul de Stat al României, cunoscut sub titlul „Deşteaptă-te, române!„ Loading...

1905 – S-a născut Jean-Paul Sartre, romancier, dramaturg, filosof francez 1953 – S-a născut Benazir Bhutto, politician pakistanez



