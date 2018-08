24 februarie în gura satului: „Guvernarea are nevoie de timp pentru a fura toți banii europeni”

Toată țara aștepta ca următoarele alegeri parlamentare să aibă loc în toamna aceasta, însă, la ultima ședință a Legislativului din sesiunea primăvară-vară, partidul de guvernământ a decis ca scrutinul să fie organizat tocmai pe 24 februarie 2019. Inițial, deputaţii altor fracţiuni nu știau despre acest proiect de hotărâre, care a fost inclus pe ordinea de zi pe parcursul ședinței. Deşi Parlamentul avea tot dreptul să stabilească data scrutinului în orice zi din perioada 1 decembrie - 28 februarie, decizia a stârnit nemulţumire atât în rândul opoziţiei, cât şi printre cetăţeni. TIMPUL a vizitat trei sate, pentru a afla părerea oamenilor simpli despre „alegerile din iarnă”.

Cu o zi înainte, Andrian Candu refuza să ofere jurnaliştilor informații despre data alegerilor parlamentare, îndemnându-i să se înarmeze cu răbdare. Ulterior, spicherul a spus că deputaţii au luat această decizie pentru a nu fi acuzați că organizează alegerile în grabă. „În primul rând, este timp suficient pentru a organiza alegerile parlamentare care, de această dată, vor fi organizate în sistem mixt. Sunt circumscripții nominale și în afara țării. Iată de ce Comisia Electoral Centrală are nevoie de timp suplimentar pentru a organiza o campanie de informare. Vrem să avem timp suplimentar pentru Guvern și Parlament, să își desfășoare activitatea pe deplin până la sfârșitul sesiunii. Vrem să oferim timp suplimentar și opoziției, mai ales, celei extraparlamentare, ca să se pregătească”, a menţionat Candu.



Un „calcul banditesc”

Opoziția însă este de altă părere. Andrei Năstase, liderul PPDA, crede că la mijloc se ascund alte interese. „24 februarie. Știți de ce? Pentru ca, pe 23 să vină câte un Șor, să dea câte un cârnăcior, să vină un Dodon cu un concert şi să ne cânte „Katiușa”. Puteau numi alegerile şi pentru 2 decembrie, dar frica lor și necesitatea de a-și mai rezolva niște probleme cu legi strâmbe au dus la stabilirea acestei date”, a declarat Năstase.Igor Grosu, vicepreședintele PAS, consideră că stabilirea alegerilor parlamentare pentru 2019 este „un calcul banditesc”. „Ați văzut calculul hoților și bandiților? Au mutat alegerile pe 24 februarie, crezând că va fi frig, glod și oamenii nu vor ieşi la proteste sau la vot. (...) Eu sunt sigur că oamenii o să voteze din principiu, ca să le arate locul bandiților”, a precizat Grosu.

Președintele Igor Dodon nu a ratat nici de această dată şansa de a se declara învingător la următoarele alegeri. „Așa cum democrații au pierdut la 25 februarie 2001 în fața comuniștilor, de această dată, pe 24 februarie 2019, democrații actuali vor pierde în fața socialiștilor. (…) Însă, faptul că alegerile vor avea loc în sezonul de iarnă, le va reduce și mai mult din puținele procente pe care le aveau. Nu e prima dată când eurounioniștii cad în groapa pe care au săpat-o pentru alții”, a scris şeful statului pe Facebook.



„Ei trag nădejde că europenii o să le mai dea niște bani”

În s. Românești, r-nul Strășeni, pe multe porţi atârnă plăcuţe cu acelaşi text scurt: „Se vinde”. De aceea forfota de pe uliţe chiar ne-a uimit. Oamenii își vedeau de treburile lor, iar când auzeau de la noi despre alegeri şi politică, dădeau a lehamite din mână, semn că nu vor să vorbească.

Pe strada principală, lângă o poartă veche, două bătrâne puneau țara la cale. Una dintre ele ne-a spus că nu înțelege limba română, iar cealaltă, supărată foc, a început să ia la rost guvernarea. Ludmila, în vârstă de 77 de ani, a fost farmacistă, iar de când s-a pensionat lucrează la Comitetul Olimpic. Ea este indignată că, într-o țară atât de săracă, deputaţii își permit multe vacanțe. „Toți parlamentarii s-au dus în vacanță, dar nu s-au gândit că cetățenii mor de foame. Ei au impresia că noi toți avem copii peste hotare, dar nu este așa. Toți îl laudă pe Plahotniuc, dar eu l-aș ruga să nu mai stea în biroul său luxos, dar să vină prin sate ca să vadă cum trăiesc oamenii cu salarii și pensii mizere. El vrea să nu plece tinerii și specialiștii din țară, dar cu ce să trăiască aici? Puteți să-i spuneți, că eu nu mă tem de el…”, ne-a asigurat Ludmila.





„N-o să mă împuște nimeni?”

Ea se arată convinsă că nu vom trăi niciodată ca în UE, pentru că la noi nu se respectă legile. „Ştiau destul de bine că le expiră mandatul și, în toamnă, trebuie să fie alegeri, de ce le-au amânat? Cred că trag nădejde că europenii o să le mai dea niște bani, iar ei o să-i împrăștie în stânga și-n dreapta”, a adăugat femeia.

Peste drum, doi tineri, Maxim şi Denis, reparau o mașină. Ne-au spus că, încă de la 17 ani, ei fac fântâni și canalizații prin toată republica, dar nu au o idee clară despre politică. „Nu avem timp pentru politică, de aceea nu știm cine și ce a furat. Nu știm nici de ce au fost amânate alegerile, dar oricum, la noi, Parlamentul se schimbă în fiecare an. Cred că vor să mai învârtească ceva pe acolo”, a spus Denis, amuzat.

Şi alţi tineri din Românești zâmbesc cu nepăsare, când aud despre alegeri. Petru, un bărbat care tăia niște crengi rupte de vânt, s-a oferit să ne explice cum stă treaba cu politica de la noi. Înainte să înceapă vorba, el s-a asigurat cu nu-l vede și nici nu-l aude nimeni. „În țara asta trebuie să fie un comandir, ca pe o corabie, dar comandirul nostru nu are valoare. Să-i dai unui parlamentar pensia mea de o mie de lei, nu i-ar ajunge nici de-o mâncare. Ei au amânat alegerile, că mai au de furat ceva. Să știți că toată lumea așa crede, nu numai eu”, ne-a spus bărbatul.

La despărțire, Petru ne-a rugat să nu scriem în ziar toată discuția noastră, pentru că a văzut în filme că cei care nu-și țin limba după dinți o sfârșesc rău. „Ori la noi acum e democrație și n-o să mă împuște nimeni?”, ne-a întrebat el suspicios, în șoaptă.

„Au nevoie de timp, ca să treacă banii dintr-un cont în altul”

A fost de ajuns însă să-l vadă pe prietenul său, Tudor, şi Petru s-a înviorat. Ne-a recomandat să vorbim cu acela, că-i tare deștept. Ascultându-ne atent, Tudor ne-a rugat să-i sugerăm noi un răspuns: „Nu știu cum să vă spun, dați-mi măcar începutul…”. „Pentru că mai au de furat… Hai, spune pe de-a dreptul, nu te teme”, l-a îndemnat Petru.

Tudor a răsuflat din greu, și-a șters fruntea și a încercat să ne explice că așa-i viața, că fiecare supraviețuiește cum poate. „Iată, eu azi am lucrat aici și-mi voi lua lemnele acasă. Ei lucrează în Parlament și, probabil, duc acasă ceva mai bun. Poate că au amânat alegerile, pentru că au nevoie de timp ca să treacă banii dintr-un cont în altul”, a zis el mai în glumă, mai în serios.

În s. Miclești, r-nul Criuleni, oamenii erau și mai introvertiți, motivând că „așa cum politicienii nu se interesează de viața noastră, nici noi nu le ducem grija”. La poarta unei case frumoase, l-am cunoscut pe Mihail, care a acceptat să ne vorbească. Tânărul de 29 ani a revenit recent din Germania, unde muncește în domeniul construcțiilor. „Politicienii noștri pot numai să fure. Ei nu se gândesc deloc la tineret. Eu am 13 ani de când muncesc peste hotare. Nu văd viitorul copiilor mei în țara asta. Am vrut să-mi încep o afacere în domeniul materialelor de construcții și să rămân acasă, dar credeți că mi-au dat voie? Au năvălit asupra mea cu fel de fel de impozite și amenzi, așa că am renunțat”, ne-a explicat tânărul.



Mașina lui Merkel și cea a lui Candu

Mihail ne-a spus că este atât de dezamăgit, încât nu are de gând să cheltuiască 100 de euro pentru a ajunge la secția de votare în februarie 2019. „Ei numai alegeri fac, altceva nimic. Iată, pentru ce au anulat alegerile din Chișinău? Ați auzit că Europa le-a mai dat vreo două copeici? Păi, ei vor să le dosească pe toate și după asta s-or mai gândi dacă mai fac parlamentare sau nu”, s-a dat cu părerea Mihai.

Când ieșeam din ograda lui, un vecin strigă peste gard în urma noastră: „Uitați-vă ce mașină conduce Angela Merkel și ce mașină are Andrian Candu și veți înțelege de ce tărăgănează ai noștri alegerile”.

Alta era situația în s. Teleșeu, r-nul Orhei, unde, intrând în sat, nu am văzut nici țipenie de om. Ne-am plimbat pe tot felul de ulițe pustii și am admirat grădinile bogate, casele îngrijite și porțile fără lacăte. Dar, la un moment dat, am observat o îmbulzeală pe o uliță dosită. Apropiindu-ne, am înțeles că lumea era adunată în jurul unui microbuz al fundației lui Șor, care vine săptămânal în localitate, pentru a vinde produse mai ieftine.





„Vor să facă schimbări spre bine”



Când am fost observați de către șofer, acesta a coborât din mașină și ne-a întrebat ce hram purtăm. I-am spus că vrem și noi să cumpărăm ceva și el ne-a întrebat dacă avem carduri speciale. Atunci ne-am ferit de el și am intrat în vorbă cu sătenii. Ne-a atras atenția un bărbat, care purta o uniformă, roasă de timp, a MAI. Era supărat că pierduse pe drum cei o sută de lei cu care venise să-și cumpere produse. Ne-a spus că nu pricepe în politică, dar e sigur, că orice ar face guvernarea, nu este bine. „Nu mă bag în tărâța lor, dar ei nu fac bine. Acum au amânat alegerile, pentru că au nevoie de altceva, dar nu pot să vă spun de ce anume”, ne-a răspuns bărbatul, confuz.

Spre deosebire de el, Galina, o femeiușcă de 50 de ani, era bucuroasă, nevoie mare, că a avut norocul să-și umple două torbe cu mâncare ieftină. Dar nici ea nu vrea să vorbească despre politică. Totuși, ea se arată sigură că Parlamentul a avut motive întemeiate pentru a stabili data alegerilor la 24 februarie 2019. „Au amânat aceste alegeri pentru a face schimbări spre bine, iar noi așteptăm”, s-a dat ea cu părerea.

La ieșirea din sat, am dat de Silvia, o mamă de 26 de ani, care consideră că parlamentarele vor avea loc tocmai în februarie, pentru că guvernarea vrea să câștige timp. „Ei au nevoie de timp pentru a se gândi ce să facă pentru a ajunge în aceleași fotolii”, a adăugat tânăra.

În R. Moldova, au mai avut loc două scrutine parlamentare în luna februarie, pe 27 februarie 1994 și pe 25 februarie 2001, însă, în ambele cazuri, erau alegeri anticipate.